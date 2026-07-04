Теперь взялись за байкеров: новые требования для перчаток, обуви и шлемов

С 1 октября 2026 года Испания ужесточает ряд правил для мотоциклистов

С 1 октября 2026 года испанские дороги становятся строже для любителей двухколесного транспорта.

Правительство страны утвердило реформу дорожного кодекса, которая кардинально меняет подход к экипировке мотоциклистов и водителей мопедов. Нововведения нацелены на снижение травматизма среди самых уязвимых участников движения.

Главное управление дорожного движения (DGT) вводит обязательное требование носить закрытую обувь на всех типах дорог. Отныне езда в сандалиях или шлепанцах расценивается как серьезное нарушение, за которое выпишут штраф в 200 евро.

Аналогичное наказание грозит и за отсутствие сертифицированных защитных перчаток, однако это правило начнет действовать чуть позже – после утверждения министерством четких технических стандартов. Пока чиновники разрабатывают регламент, можно пользоваться обычными моделями.

Кроме того, власти взялись за качество шлемов. Простой маркировки теперь недостаточно: защита головы должна пройти официальную омологацию. Впрочем, для большинства европейских байкеров это не станет сюрпризом, ведь практически все легально продаваемые модели уже имеют сертификат ECE. Чтобы дать рынку время адаптироваться, эту норму введут только с октября 2027 года.

Отдельное внимание уделили курьерам и тем, кто использует мотоцикл для работы. Им предписано постоянно носить светоотражающие жилеты, и за игнорирование этого требования также придется заплатить 200 евро.

Важно подчеркнуть: новые испанские правила действуют для всех без исключения, независимо от того, где зарегистрирован транспорт. Это значит, что туристам и путешественникам, планирующим длительные маршруты по стране, стоит пересмотреть свой гардероб. Особенно внимательными нужно быть к выбору обуви – теперь это не просто вопрос комфорта, а требование закона, за которым последуют реальные штрафы.