Как нехватка топлива повлияла на продажи электромобилей

Эксперт Шапринский: Продажи электромобилей в РФ выросли на фоне проблем с топливом

За последние две недели интерес к электрифицированным автомобилям заметно вырос, что сразу же отразилось на продажах. Коммерческий директор сети «Прагматика» Александр Шапринский в беседе с агентством «Автостат» обрисовал ситуацию: цены поднялись, с топливом в некоторых местах возникли перебои – вот народ и начал присматриваться к альтернативам. Люди хотят сэкономить или хотя бы обезопасить себя от скачков цен на бензин.

Причем, по словам Шапринского, вторичный рынок тут реагирует быстрее и активнее: подержанные гибриды и электрокары дают возможность «пощупать» технологию, не выкладывая круглую сумму за новинку. Правда, есть нюанс – количество таких машин на вторичке пока ограничено.

Тем не менее директор «Автостата» Сергей Целиков советует не торопиться с выводами. Настоящий всплеск спроса, если он вообще случится, станет очевиден только через два-три месяца – при условии, что проблемы с бензином затянутся. Интересная статистика: на 25-й неделе (с 15 по 21 июня) в России зарегистрировали 231 новый электрокар – это почти вдвое больше, чем неделей ранее (123 штуки). Казалось бы, бум. Но уже на 26-й неделе продажи упали до 195 машин. Кстати, в этом году были периоды и получше: на 19-й неделе купили 236 «электричек», а на 14-й – 253.

Ольга Петрова, замгендиректора по продажам в «Авилоне», считает, что нынешняя ситуация – отличный катализатор. По ее словам, сейчас народ раскупает Evolute и Voyah, причем это скорее массовый сегмент. Эти бренды даже в дефиците. Но и на премиум тоже есть спрос – Zeekr, Avatr, Hongqi не залеживаются.

Впрочем, Николай Иванов из «Рольфа» настроен скептически. Он уверен: да, проблемы с топливом подогревают интерес, но это временно – скорее ажиотаж и локальный дефицит горючего. Какая-то часть клиентов внимательнее посмотрит на гибриды и электрички (как официальные, так и альтернативные), но ждать взрывного и долгосрочного роста нет причин.

Ранее эксперт «За рулем» Ревин назвал три скрытые причины расхода масла в двигателе без видимых подтеков.