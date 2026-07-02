Новый китайский кроссовер с запасом хода до 510 км выходит на российские дороги

Премиум–сегмент пополнился электро–SUV GAC Hyptec HT по цене 5 999 000 рублей

В российской линейке компании GAC пополнение: на рынок выходит премиальный электрический кроссовер Hyptec HT.

Экстерьер модели сразу привлекает внимание: светодиодная оптика «Звездный свет» и эффектные задние фонари «Шесть звезд» гармонично дополняют спортивный силуэт с безрамочными дверями и утопленными ручками.

При габаритах без малого 5 метров в длину и колесной базе 2,9 метра салон встречает водителя и пассажиров отделкой из кожи Наппа и искусственной замшей. Передние кресла не только греют и вентилируют, но и оснащены функцией массажа, а для пассажира предусмотрена удобная оттоманка. Второй ряд и вовсе можно превратить в лаунж-зону: спинки дивана отклоняются на угол до 143 градусов, в комплекте идут складной столик и подставка для ног.

Акустический комфорт обеспечен многослойными шумоизолирующими стеклами по кругу и премиальной аудиосистемой с 21 динамиком, включая встроенные в подголовник водителя колонки для иммерсивного звучания Dolby Atmos.

Для РФ предусмотрена единственная, но хорошо оснащенная комплектация: здесь и панорамная крыша, и беспроводная зарядка на 50 Вт, и 14,6-дюймовый экран мультимедиа. В мультимедийную систему интегрированы онлайн-сервисы VK и платформа Яндекс Авто, включающая сервисы Яндекс Карты, Музыку и Книги.

Под капотом новинки электромотор мощностью 245 л.с. Динамика более чем уверенная: 6,9 секунды до «сотни» позволяют чувствовать себя комфортно и в городском потоке, и на загородных трассах. Запас хода на одной зарядке достигает 510 км по циклу NEDC. Батарея емкостью 68,8 кВт·ч поддерживает быструю зарядку: восполнить энергию с 10 до 80% можно всего за 23 минуты.

Электронные ассистенты включают адаптивный круиз-контроль, систему экстренного торможения, удержание в полосе, контроль слепых зон и помощь в пробках. Парковаться помогают камеры кругового обзора и датчики.

Кроссовер предложат в трех цветах кузова (белом, черном, серебристом) и двух вариантах интерьера – темном или терракотовом. Цена новинки, согласно информации на официальном сайте производителя, – 5 999 000 рублей.

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