Из-за экстремальной жары число ДТП растет: как не попасть в аварию

В ГАИ дали советы водителям, как не попасть в ДТП в жару

Российская Госавтоинспекция зафиксировала увеличение числа аварий, спровоцированных аномальной жарой. Соответствующее предупреждение появилось на странице ведомства в «ВКонтакте». Автомобилистам настоятельно советуют воздержаться от поездок в самые знойные часы, а также напоминают о правилах безопасного вождения в такую погоду.

Согласно данным структуры, за последние несколько дней серьезные ДТП случились сразу в четырех регионах – Калининградской, Воронежской, Рязанской и Волгоградской областях. В ГАИ подчеркнули, что высокая температура воздуха серьезно влияет на водителей.

«Зной снижает концентрацию и скорость реакции – эффект сравним с воздействием алкоголя», – пояснили в ГАИ.

Чтобы не угодить в неприятную ситуацию, стоит придерживаться четкого свода правил. По возможности лучше вообще не садиться за руль в самое пекло – интервал с 11:00 до 17:00 признан самым опасным. Перед поездкой необходимо тщательно проветрить салон, а кондиционер включать постепенно, без резких перепадов.

Настоятельно рекомендуется следить за собственным самочувствием: при первых признаках слабости или головокружения нужно немедленно остановиться и отдохнуть. Кроме того, нельзя забывать о техническом состоянии машины – особое внимание уделите давлению в шинах, тормозам и системе охлаждения.

Скорость стоит снизить, а дистанцию до впереди идущего транспорта, наоборот, увеличить. В салоне всегда должна быть питьевая вода, ее советуют пить небольшими глотками. И, наконец, категорически запрещается оставлять в закрытой машине детей, животных или баллончики с аэрозолем – это чревато трагедией.

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