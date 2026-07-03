Проводники ненавидят рейсы в эти города России: в чем причина?

Рейсы из Санкт-Петербурга в Архангельск и Ярославль считаются самыми тяжелыми

Многие думают, что работа проводника – это сплошная романтика, но реальность, как выясняется, бывает суровой. Особенно когда речь заходит о направлениях, где вагоны поезда превращаются в испытание, похожее на каторгу.

Источником откровения стала бывшая сотрудница из Кирова, объездившая, по ее словам, сотни маршрутов. Она утверждает: есть два направления, которые большинство бригад РЖД обходят стороной. Речь о маршрутах из Санкт-Петербурга в Ярославль и Архангельск. Правда, проблема не в скандальных пассажирах, а в графике.

Все дело в том, что на этих линиях поезд притормаживает у платформ чуть ли не каждые десять-двадцать минут. Остановки при этом – минутные. За этот мизерный промежуток времени проводнику нужно ухитриться открыть двери, высадить пассажиров, принять новых, глянуть документы и убедиться, что никто не остался на перроне.

А ночью, по словам девушки, все становится совсем экстремально. Освещение на многих полустанках оставляет желать лучшего, и люди в панике, боясь опоздать, несутся куда глаза глядят.

«Это очень сложно, особенно ночью. Половина станции – лес, пассажиры со всех вагонов забегают к тебе, и ты их запускаешь, даже иногда не проверяя документы, просто видя билет», – поделилась проводница.

По сути, такие рейсы – это сплошной стресс и бешеный ритм. Принимать решения приходится за секунды, а ошибка может стоить здоровья или безопасности. Кстати, многие в РЖД действительно считают эти направления одними из самых нервных, хотя внешне пассажирам все кажется рутиной.

О сложностях поездок на дальние расстояния «За рулем» недавно рассказывал.