Ну прям бесит! Какие привычки пассажира раздражают водителя

Водители назвали черты идеального попутчика и главные ошибки пассажиров

Большинство водителей сходятся во мнении: длинная дорога может превратиться в мучение, если рядом сидит неподходящий попутчик.

Специалисты провели масштабный опрос среди 1090 автомобилистов в Германии, чтобы выяснить, какое поведение пассажиров выводит их из себя, а какие качества, наоборот, делают поездку комфортной. Результаты оказались весьма показательны.

Раздражающий

Абсолютным лидером среди раздражающих факторов стало курение в салоне. Этот пункт не потерпят 76,3% респондентов – табак в закрытом пространстве машины признан главным табу. На втором месте с большим отрывом, но все же уверенно расположился бардак: 65,2% опрошенных пришли в ярость от оставленного мусора.

Замыкает тройку антигероев привычка, которая не просто невежлива, но и не безопасна, – ставить ноги на приборную панель. Так делают 54,4% пассажиров, и это вызвало негативную реакцию у половины водителей. И не зря: специалисты ADAC (Немецкого автомобильного клуба) напоминают, что при аварии подушка безопасности раскрывается на скорости до 400 км/ч, и в таком случае ноги с колоссальной силой ударяют пассажира в голову и корпус, гарантируя тяжелейшие травмы позвоночника и таза.

Чуть меньше, но тоже весьма ощутимо водителей раздражает сильно пахнущая или рассыпанная еда – этот пункт отметили 42,8% участников. Следом идут гигиенические процедуры прямо в машине, такие как расчесывание волос или подпиливание ногтей (40,7%), а также громкое воспроизведение видео без наушников (34,3%).

Идеальный

Однако опрос выявил и портрет идеального пассажира. Почти половина водителей (49,9%) ценят приятную беседу, а 48,4% рады компании, которая помогает не засыпать за рулем и сохранять бдительность. 37,9% респондентов признались, что очень довольны, когда у попутчика припасены снеки и напитки. Не осталась без внимания и практическая помощь: 30,4% ценят навигационные подсказки, а 26,6% – своевременные предупреждения о пробках и авариях на дороге.

Отдельно участников спросили, с кем они предпочли бы отправиться в путь. Здесь на первом месте вторая половинка – за поездку с партнером высказались 46,1% респондентов. Далеко позади остались дети (14,2%) и лучший друг (13,7%).

14,4% опрошенных мечтают путешествовать в одиночестве. А вот на другом конце шкалы оказались коллеги (1,3%), родственники супруга (0,4%) и начальник (0,2%) – эти кандидаты явно не входят в список желанных попутчиков.

Кстати, добавим еще один пункт, который почему-то не учли в голосовании, но который бесит абсолютно всех водителей: громкое и резкое хлопанье дверьми автомобиля.