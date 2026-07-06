Большой семейный автомобиль: каковы перспективы нового российского внедорожника

Эксперт Иванов назвал конкурентов гибридного внедорожника ESTEO EXLANTIX ET8

Esteo Exlantix ET8 – свежий игрок в сегменте больших гибридных SUV, но битва за покупателя будет жесткой. В «Рольфе» считают, что основными соперниками новинки станут Li Auto L9, Voyah Taishan, Aito M9 и ROX 01. Об этом агентству « Автостат» рассказал директор по продажам новых автомобилей компании Николай Иванов.

Рынок, по его словам, крайне насыщен. Так что решающими факторами для ET8 окажутся цена, наличие машин у дилеров, гарантийные условия и качество сервиса. Без этого в такой конкуренции не выжить.

В целом же, выход ET8 – логичный шаг для бренда. Модель расширяет линейку в сторону большого премиального сегмента. «Он, скорее, привлечет внимание той части аудитории, которой нужен более крупный, статусный и семейный автомобиль с тремя рядами», – поясняет Иванов. По его мнению, обычный Esteo Exlantix ET останется более универсальным, а вот ET8 вполне может стать флагманом – работать не только на объемы продаж, но и на имидж марки.

Что под капотом? Силовая установка – последовательный гибрид (REEV) с 1,5-литровым турбомотором TGDI. Суммарно машина способна проехать больше 1000 км. В арсенале – интеллектуальный полный привод и адаптивная подвеска CDC, которая меняет жесткость амортизаторов в реальном времени.

ESTEO EXLANTIX ET8

Габариты шестиместного внедорожника впечатляют: длина превышает 5,2 метра, колесная база – 3 120 мм. Внутри – настоящий технологический кокпит. Центральное место занимает 30-дюймовый экран, который можно разделить на две зоны. Мультимедиа работает с разрешением 6K и голосовым ассистентом на базе ИИ.

Для задних пассажиров предусмотрен 17,3-дюймовый потолочный дисплей развлекательной системы. Через интернет доступны навигация, стриминг и прочие сервисы. В списке опций – аудиосистема на 23 динамика мощностью более 2 000 Вт с сабвуфером, встроенный холодильник с подогревом (от – 18°C до +50°C) в центральной консоли с сервоприводом и подсветкой, а также проекционный дисплей (HUD) на лобовом стекле.

ESTEO EXLANTIX ET8

Когда ET8 появится у дилеров и какие будут комплектации – пока не сообщается. Информацию обещают раскрыть позднее.

Ранее «За рулем» рассказывал о ценах на популярный в России дизельный внедорожник.