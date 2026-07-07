Дом на колесах: что выгоднее — арендовать или купить свой?

Аренда и покупка автодома в РФ: расходы, риски и окупаемость для владельцев

По данным 110km.Ru, интерес к домам на колесах в России растет не по дням, а по часам. Сыграли свою роль и бум внутреннего туризма, и желание путешествовать с комфортом. Однако за красивой картинкой прячется много нюансов, с которыми лучше разобраться до того, как вы решитесь на аренду или тем более на покупку такого авто.

Для тех, кто только присматривается к формату или планирует выезжать пару недель в году, аренда – куда более разумный вариант. Расценки стартуют от 5 000 рублей за сутки и могут доходить до 23 000 и выше, в зависимости от навороченности машины. Арендуя, вы снимаете с себя головную боль, связанную с налогами, страховкой и поиском места для хранения. К тому же, под конкретное путешествие всегда можно выбрать подходящий тип: от скромного минивэна до автодома с альковом, где можно стоять в полный рост.

Совсем другое дело – покупка. Тут логика появляется, если вы планируете жить в машине постоянно или мотаться по стране месяцами. Самая простая модель обойдется в 1,5-2 миллиона рублей. Но, как выясняется, это только входной билет. В первый год техника на колесах дешевеет просто катастрофически, а текучка – обслуживание, ремонт, обновление оборудования – требует денег постоянно. Пользователи на форумах честно признаются: владение «недвижимостью на колесах» превращается в бесконечную рутину, которая отнимает время и силы от самого отдыха.

С точки зрения зарабатывания денег автодом выглядит заманчиво. Сдавая его посуточно, можно получать до 20-25% годовых. Инвестиции отбиваются за 3-5 лет, что выглядит гораздо веселее, чем сдача квартиры с ее 4-6% годовых. Но есть нюансы. Караванинг – это не пассивный доход, а полноценный туристический бизнес. Техника изнашивается куда быстрее бетонных стен, а риски поломок и аварий высоки: неопытные арендаторы то мебель ломают, то сантехнику портят, а в пик сезона так вообще часто попадают в ДТП. Плюс ко всему бизнес требует личного участия: маркетинг, уборка, встречи клиентов, подготовка к каждому следующему заезду.

Эксперты дают простой совет: прежде чем покупать дом на колесах для себя или для бизнеса, возьмите его напрокат хотя бы на неделю. Только так вы поймете, ваш ли это образ жизни и готовы ли вы к сопутствующим хлопотам. В России рынок караванинга пока только формируется, и спрос растет быстрее, чем предложение. В Европе и США такой формат давно стал привычным, а у нас он несет в себе как неплохие инвестиционные возможности, так и серьезные риски из-за слабо развитой инфраструктуры для обслуживания таких машин.

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