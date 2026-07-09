Риск импульсивных трат: почему ажиотаж вокруг гибридов и электромобилей — ловушка для водителей

Александр Коротков: Советую не переживать и не менять в спешке свои авто с ДВС

Данные платформы Migtorg (специализируется на торгах целыми и битыми авто) фиксируют тревожный всплеск: в июне 2026 года спрос на «зеленый» транспорт взлетел до рекордных значений.

Количество сделок в этом сегменте выросло на 30% относительно мая, а средний чек на гибриды и электромобили подскочил на 23% – с 1 390 000 до 1 710 000 рублей. Однако специалисты настоятельно предупреждают: покупать в горячке сегодня – значит переплачивать и закладывать себе серьезные проблемы на завтра.

Главная причина ажиотажа – топливный кризис и паника мая-июня, которые перекроили поведение рынка. Общий объем продаж классических авто рухнул до минимума, а на гибриды и «электрички» обрушился шквал внимания со стороны испуганных водителей. Но именно это и должно насторожить рационального покупателя.

В погоне за сиюминутной доступностью люди закрывают глаза на три фактора:

Искусственный скачок цен. +23% за месяц – это не отражение реальной стоимости технологий, а чистая спекуляция - это деньги, которые вы гарантированно потеряете при последующей перепродаже.

+23% за месяц – это не отражение реальной стоимости технологий, а чистая спекуляция - это деньги, которые вы гарантированно потеряете при последующей перепродаже. Дисбаланс в пользу Китая. Китайские марки нарастили долю в этом сегменте до 75% (+25% за месяц), а японские бренды едва дышат с 20,4%. Это значит, что рынок завален моделями с непредсказуемой ликвидностью и высокими рисками по сервисному обслуживанию в условиях санкционных ограничений.

Китайские марки нарастили долю в этом сегменте до 75% (+25% за месяц), а японские бренды едва дышат с 20,4%. Это значит, что рынок завален моделями с непредсказуемой ликвидностью и высокими рисками по сервисному обслуживанию в условиях санкционных ограничений. Иллюзия лидерства. Самые популярные модели – Zeekr 001/009/X (18% электрорынка) и Voyah Free (24% гибридов) – сегодня кажутся спасением, но их вторичный рынок через год-два будет переполнен, а стоимость упадет кратно быстрее, чем у традиционных машин.

Такие образом, нынешний всплеск – это не тренд, а конъюнктурная истерика. Как только бензоколонки вернутся в норму, интерес к таким покупкам схлопнется, и владельцы останутся с дорогими батареями, сложной электроникой и проблемами с перепродажей.

Александр Коротков, генеральный директор Migtorg:

«Сегодняшний всплеск спроса – скорее временная реакция на текущие события, чем устойчивый тренд. Как только ситуация нормализуется, интерес снова неизбежно снизится в силу известных причин. Продать эти машины будет так же тяжело, как и раньше. Россиянам с автомобилями на бензине или дизеле советую не переживать и не продавать свои автомобили в спешке, в погоне за доступным средством передвижения».

Эксперт отмечает, что ваш старый автомобиль с ДВС пока остается куда более предсказуемым активом, чем гибрид или электромобиль, купленные на пике паники.