В России можно купить новый Гелендваген за 1,3 млн рублей: в чем подвох?

Продажи мини-копий Mercedes-Benz G-Klasse начались в РФ с ценой от 1,3 млн рублей

Российская компания ZIF Auto запустила выпуск и реализацию компактных электромобилей под брендом ZIF. Новинки, по сути, представляют собой лицензионные копии машин – и одна из них почти неотличима внешне от прославленного Mercedes-Benz G-Klasse.

Речь идет о модели ZIF Morena, которая стилизована под легендарный внедорожник. Причем за такие деньги полноценный «Гелендваген» купить нереально, а вот тут – цена начинается от 1,3 миллиона рублей. Для сравнения: оригинальный Mercedes стоит десятки миллионов, и то с учетом сегодняшних реалий найти его в продаже непросто.

ZIF Morena

Кстати, в линейке есть еще одна модель – ZIF E7. Правда, она уже не столь приметная внешне и копирует скорее обычные европейские сити-кары. Зато Morena – это своего рода дерзкая альтернатива, собранная на российской площадке. Между прочим, сборка локализована, что, вообще, сейчас большая редкость в сегменте электрокаров.

В общем-то, детали пока раскрыты не все. Например, неизвестны точные технические характеристики и запас хода на одном заряде. Но сам факт того, что такое предложение уже есть в продаже, привлекает внимание. На деле, если отбросить иронию, для кого-то это отличный шанс за скромную сумму получить автомобиль, который внешне напомнит легенду.

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