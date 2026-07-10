Какие шины самые лучшие?

Стартовало голосование в номинации «Шины» премии потребительского доверия Бренд года «За рулем»

Голосование в номинации «Шины» в рамках премии потребительского доверия Бренд Года «За рулем» открыто. И каждый из вас может повлиять на результаты состязания шинных гигантов – голосуйте и выбирайте самых достойных.

Аналитический партнер премии, компания РОМИР, в этом году представила список из 30 наиболее популярных шинных марок, который был составлен по аналитике продаж в России.

Переходите по ссылке и отмечайте трех претендентов на победу либо добавляйте свой собственный вариант.

А списки финалистов мы обнародуем уже в августе, на выставке «ИнтерАвтоМеханика»!