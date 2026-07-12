V12 и 3 электромотора: появились подробности о самом быстром автомобиле в мире
Датская компания Zenvo продолжает удивлять мир. Новый гиперкар Aurora Tur официально стал самым мощным серийным автомобилем на планете. Инженеры умудрились втиснуть под капот не просто бензиновый V12, а целую гибридную связку: четырехтурбинный мотор и три электродвигателя.
Силовая установка суммарно выдает 1850 лошадиных сил. По заявлению производителя, это больше, чем у любого дорожного V12, выпускаемого серийно. Речь идет именно о машинах, предназначенных для обычных дорог, а не для трека.
Любопытно, что в основе лежит V12 с четырьмя турбинами – такая схема встречается редко даже среди гиперкаров. Три электромотора довершают картину, обеспечивая невероятный разгон и контроль тяги. По информации Carscoops, это настоящий технологический прорыв, который затмевает конкурентов вроде Bugatti или Rimac.
О скромных возможностях даже мощных автомобилей «За рулем» уже рассказывал.
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