V12 и 3 электромотора: появились подробности о самом быстром автомобиле в мире

Zenvo Aurora Tur c V12 и тремя электродвигателями развивает мощность 1850 сил

Датская компания Zenvo продолжает удивлять мир. Новый гиперкар Aurora Tur официально стал самым мощным серийным автомобилем на планете. Инженеры умудрились втиснуть под капот не просто бензиновый V12, а целую гибридную связку: четырехтурбинный мотор и три электродвигателя.

Силовая установка суммарно выдает 1850 лошадиных сил. По заявлению производителя, это больше, чем у любого дорожного V12, выпускаемого серийно. Речь идет именно о машинах, предназначенных для обычных дорог, а не для трека.

Любопытно, что в основе лежит V12 с четырьмя турбинами – такая схема встречается редко даже среди гиперкаров. Три электромотора довершают картину, обеспечивая невероятный разгон и контроль тяги. По информации Carscoops, это настоящий технологический прорыв, который затмевает конкурентов вроде Bugatti или Rimac.

О скромных возможностях даже мощных автомобилей «За рулем» уже рассказывал.