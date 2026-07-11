Lada Iskra из парка «За рулем»: как едет? А с прицепом?

Лада Искра с китайским вариатором: расход топлива, электроника, проблемы

За два с половиной месяца Искра проехала немало – 11 тысяч км. Дважды побывала в Петербурге, ездила в Казань, таскала прицеп. Согласно Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), Искра может буксировать его массой до 600 кг без тормозов и до 800 кг с тормозами. Первый груз был нетяжелый, однако больше 100 км с несколькими сотнями килограммов за спиной Искра проехала. И еще около 300 км с пустым прицепом.

Помню, что у нашей Весты 2015 года выпуска с роботом в такой ситуации коробка, чувствуя дополнительную нагрузку, задирала момент смены передач к 5000 об/мин, а про пятую передачу забывала вообще. Дискомфортно и непродуманно.

А вот китайский вариатор WLY на Искре с прицепом ничем особенным себя не проявил. Работал точно так же, как на пустой машине. Неприятными запахами или неадекватными оборотами не досаждал. Порадовал всегда имеющейся тягой, тогда как задумчивые переключения робота АМТ оборачивались потерей скорости и рывками при езде.

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Законные при движении с «хвостом» на автомагистралях 90 км/ч Искра поддерживала без проблем. Расход бензина на этой скорости с пустым прицепом был около 10,5 л/100 км.

В одиночку Искра легко укладывается в 8 л на сотню – даже если ехать побыстрее. Рекорд – 6,9 л/100 км по дороге в Казань: по бесплатной дороге М‑7, в плавном режиме, не превышая 110 км/ч.

Высокая кросс-версия обеспечивает ровное положение дышла прицепа. На Весте с кузовом седан оно шло вниз, из-за чего опорное колесо цепляло «лежачих полицейских».

За весь пробег средний расход пока устоялся на уровне 7,8 л/100 км – при том, что больше 90% километража пришлось на трассовый режим. На Весте выходило поменьше, хотя она тяжелее.

Бампер при установке фаркопа не трогают, крюк можно демонтировать без последствий для внешнего вида.

У Искры «короткая память» счетчика оставшегося пробега на запасе топлива. На трассе буквально пара интенсивных обгонов, и прогноз резко падает на 20–25%. То же самое после въезда в город: к третьему светофору цифры на дисплее становятся совсем иными. Да, параметр должен рассчитываться с учетом текущего режима движения, однако хотелось бы большего периода адаптации, а не почти мгновенного.

Скобой продольной регулировки сиденья на Весте можно пользоваться любой рукой. На Искре ее зачем-то убрали глубже, сделав выступ только с одной стороны.

Отделка сидений – с водоотталкивающим эффектом, это заметно. Не хватает регулировки поясничного упора.

Огорчила очень слабым приемом сигнала радиоантенна. В 25–30 км от Москвы некоторые станции слушать невозможно. На Весте такое случилось только после замены сломавшейся заводской антенны на дешевую китайскую. Видимо, на Искре такая стоит штатно. Вынужден чаще включать музыку с внешних источников.

В «дальнем бое» начинают досаждать передние сиденья. У Искры они хуже, чем в Весте. Нет регулировки поясничного упора, жестче и сильнее наклонена вперед подушка. Посадку подбирал дольше, а в дальних поездках спина просит разминки.

Вдобавок очень туго работает механизм продольной регулировки. Может, и разработается со временем, однако на всех встречавшихся мне Вестах всё с ним было отлично с первых же километров.

Наша Искра продолжает наматывать километры, не принося серьезных хлопот. Посмотрим, что будет дальше – буду держать в курсе.

Фары у Искры вроде бы устаревшего галогенового типа, но светят отлично, ночью ехать очень комфортно. Поэтому пока об отсутствии современной светодиодной начинки не жалею.

Лада Искра, 1,6 (106 л. с.), CVT

Изготовитель – АВТОВАЗ

Год выпуска – 2025

В эксплуатации «За рулем» – с марта 2026 года

Пробег на момент отчета – 11 000 км

Расходы на топливо (0–11 000 км)

Бензин АИ‑92 (средний расход 7,8 л/100 км) – 54 793₽

Стоимость топлива на 1 км пробега – 4,94₽

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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