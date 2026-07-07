Лада Искра из парка «За рулем»: изучили мультимедиа — есть вопросы

Эксперт Милешкин: Мультимедийная система Лада с сервисами Яндекса небезупречна

Продвинутая медиасистема – важный компонент современного автомобиля. Это была одна из причин, по которой мы выбрали для покупки Искру в одной из богатых комплектаций.

Навигацией Яндекса пользуюсь в каждой поездке. Даже не ставил на переднюю панель держатель смартфона: незачем, раз самая нужная программа работает на штатном дисплее. И работает неплохо, без зависаний и подтормаживаний. Удобно, что, войдя в свой аккаунт Яндекса, получаешь одинаковое отражение истории пунктов назначения на всех устройствах. Можно запланировать маршрут еще дома, а в машине останется только ткнуть в нужный адрес из выпавшего списка.

Экран по современным меркам небольшой, всего 8 дюймов. Но мне хватает. И не бликует на солнце, что важно.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

В многочасовых поездках в какой-то момент мультимедийка может отключиться от раздаваемого с телефона интернета. Чаще всего переподключиться не получается, нужна перезагрузка головного устройства. И здесь у системы Лады огромное преимущество перед всеми остальными. Ее можно перезапустить на ходу в любой момент, для его есть отдельный пункт меню. На всех других машинах для этого нужно заглушить двигатель. А порой еще и подождать 10-15 минут, чтобы мультимедиа полноценно «заснула» и сбросилась. На Ладе же – дело нескольких секунд.

Возможность перезагрузить устройство в движении – это удобно. Хотя предупреждающая надпись гласит, что сделать это можно только на парковке.

Есть встроенный интернет-браузер. Бродить по сайтам, конечно, удобнее со смартфона или планшета, держа его в руках. Зато оценил возможность смотреть видео, пока кого-нибудь ждешь в машине. Всё же экран на панели больше, чем у телефона. С точки зрения безопасности всё продумано: браузер доступен только на парковке. В Ладе нельзя, как почти во всех китайских машинах, поставить галочку в меню и смотреть видео в движении. Что, разумеется, правильно.

Раз есть онлайн-сервисы Яндекса, поддержку протоколов Android Auto и Apple CarPlay решили не внедрять.

Весомая претензия к мультимедийной системе пока одна. У нее отвратительное качество связи по блютусу. Собеседники жалуются на эхо и фоновые шумы. Приходится или останавливаться, чтобы поговорить, или нарушать, держа телефон около уха. Зато для повышения самооценки можно говорить людям, что едешь на мотоцикле или кабриолете.

А вот музыка играет с приемлемым для бюджетной машины качеством.