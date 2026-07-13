Старт предзаказа на UMO 5: российские цены и комплектации

Цены на электромобиль UMO 5 начинаются от 2 590 000 с учетом госсубсидии

Российский производитель электромобилей и гибридов UMO официально объявил о начале приема предзаказов на свою новую модель UMO 5 для частных клиентов.

Полностью электрический переднеприводный кроссовер С-класса представлен в двух комплектациях – «Про» и «Макс», цены на которые с учeтом госсубсидии составляют от 2 590 000 и 2 790 000 рублей соответственно.

При этом на официальном сайте марки указано, что без применения субсидии базовая версия обойдется в 3,5 млн рублей, а топовая – в 3,7 млн соответственно.

Электромобиль UMO 5

Напомним, что субсидия предоставляется в виде скидки в 35% от стоимости электромобиля отечественного производства при оформлении кредита или лизинга, но не может превышать 925 тысяч рублей.

Чтобы забронировать автомобиль, достаточно внести 10 тыс. рублей, а первые поставки покупателям ожидаются уже в ноябре 2026 года.

Что касается цветовых решений, то для начальной комплектации «Про» доступен лишь белый кузов в сочетании с черным салоном, тогда как версия «Макс» предлагает более широкий выбор: белый, серый, светло-серый, а также белый с черной крышей, при этом интерьер остается черным.

Габариты авто: длина – 4535 мм, ширина – 1870 мм и колесная база – 2750 мм. Автомобиль оснащается электродвигателем мощностью 204 л.с., разгоняется до сотни за 8,7 секунды, а запас хода на одной зарядке составляет 420 км.

В штатное оснащение входят шесть подушек безопасности, задний парктроник, камеры кругового обзора, однозонный климат-контроль, обогрев передних и задних сидений, руля, ветрового стекла и форсунок, а также вентиляция и электропривод водительского кресла. Кроме того, предусмотрены датчики света и дождя, складывающиеся задние сиденья и мультимедийная система с 14,6-дюймовым экраном.

Производство UMO 5 стартовало 20 февраля на заводе « Москвич», а сам проект реализуется компанией «ЭМ Рус» совместно с «Яндексом».