Названы опасные ошибки мотоциклистов при езде по горным серпантинам

Эксперты дали советы по управлению мотоциклом на горных дорогах

По данным 110km.Ru, даже опытные мотоциклисты часто недооценивают сложность горных маршрутов, хотя они манят любителей острых ощущений и красивых видов. Эти трассы требуют совершенно иного подхода и внимательности, ведь неучтенные особенности рельефа и резкие перемены погоды способны подкинуть сюрприз.

Планируя дневной маршрут, стоит помнить: на горных второстепенных дорогах с неасфальтированными участками оптимальная дистанция редко превышает 200 километров. Если в планах много перевалов и крутых виражей, даже 300 км могут стать испытанием на прочность. Главное – не переоценивать свои силы и рассчитать время так, чтобы не оказаться на сложном участке в темноте.

Еще один момент, который может испортить все путешествие – запас топлива. В горах расход бензина заметно растет, а заправки встречаются далеко не на каждом шагу. Если бензин кончится на спуске, мотоцикл потеряет моторное торможение, что чревато опасными ситуациями. Специалисты советуют держать бак хотя бы наполовину полным.

Горные дороги славятся камнепадами, и предупреждающие знаки тут не всегда есть. Если склоны укреплены сетками или обрывы вплотную подходят к проезжей части, лучше заранее снизить скорость. Резкое движение в таких условиях может запросто привести к потере контроля.

Груз, пассажиры и техника вождения

Особое внимание – управлению с пассажиром или грузом. На ровной дороге лишний вес уже меняет поведение мотоцикла, а в горах разница становится критической, особенно при маневрах и торможении. Стоит заранее потренироваться и привыкнуть к новым ощущениям.

На горных трассах нередко встречаются скотопрогонники – металлические решетки в дороге. После дождя они становятся очень скользкими. Пересекать их лучше под углом, без резких торможений, иначе падение почти неизбежно.

Техника прохождения поворотов в горах кардинально отличается от равнинной. Взгляд должен быть направлен между передним колесом и горизонтом. В левом повороте лучше сместиться к правому краю, в правом – ближе к центру полосы, но с оглядкой на встречный транспорт. Входить в вираж нужно на минимальной скорости, а ускоряться – только когда видно выход. Это сводит риск заноса к минимуму.

Перевалы и торможение

Поднимаясь на перевал, лучше использовать пониженные передачи и держать обороты выше среднего – так двигатель не потеряет тягу. На спусках, наоборот, заранее переходите на низкую передачу и используйте моторное торможение, чтобы не перегреть тормозную систему. Перегрев может привести к так называемому «федингу» (потере эффективности тормозов).

По оценкам экспертов, спрос на горные маршруты стабильно растет, как и количество специализированных туров. Но даже современные системы ABS и трекшн-контроля не всесильны в сложных условиях. Многие производители напоминают: перед поездкой в горы нужно регулярно проверять состояние шин и тормозов – это единственный способ снизить риски и получить максимум удовольствия.

О том, как подготовиться к дальней дороге на природу, «За рулем» уже писал.