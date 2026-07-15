Не переплачивайте за билеты: кто из пассажиров РЖД может получить скидку до 65%?

Скидки РЖД для детей, студентов, пенсионеров и многодетных: полный список льгот

Билеты на поезда сейчас – недешевое удовольствие. Но если разобраться, сэкономить можно очень прилично. РЖД ввели целую кучу скидок для самых разных категорий пассажиров: от малышей до пенсионеров.

Дети-пассажиры в самом выигрышном положении. Те, кому еще не исполнилось пяти лет, путешествуют бесплатно при условии, что они не занимают отдельную полку. Для детей от 5 до 10 лет скидка составляет 65% от цены взрослого билета. А вот подростки 10-17 лет могут круглый год получить 50% в плацкартных и общих вагонах, а также в купе двухэтажных поездов.

Кстати, есть и временные акции. Например, «Путешествуй с детьми» действует до конца года. Суть простая: при покупке билета в купе одноэтажного вагона вместе со взрослым дают скидку 15%. Правда, нужно подтвердить гражданство ребенка – подойдет штамп в свидетельстве о рождении или паспорт.

Студенты очной формы обучения до 23 лет тоже могут неплохо сэкономить. Им предлагают так называемую «Студенческую карту» – скидка 15% на купе и скоростные поезда. Акция продлится до 1 сентября 2027 года. Чтобы все заработало, нужно зарегистрироваться в программе «РЖД Бонус», прикрепить справку из деканата и при покупке билета указывать номер участника.

Пенсионеры тоже могут рассчитывать на скидки, хотя и с оговорками. Для пассажиров старше 60 лет есть скидка 10% в купе. Но будьте внимательны: она не действует в мае, летние месяцы и в начале сентября. Кроме того, существует специальный тариф «Senior» – там скидка до 20%, но только в периоды низкого спроса. Лучше проверять при оформлении.

Для родителей с тремя и более детьми придумали акцию «Большая семья». Если младшему ребенку еще нет 18 лет, можно получить 15% на билеты в купе. Причем скидка касается всех членов семьи, даже если они едут не вместе. Правда, есть ограничение: в одном заказе не больше четырех билетов. И обязательно нужно зарегистрироваться в «РЖД Бонус».

Люди с инвалидностью в особом приоритете. Для I группы, детей-инвалидов и их сопровождающих – скидка 50% в купе и вагонах СВ. Для этого надо зарегистрироваться в «РЖД Бонус» и прийти в кассу с документами. А если есть специальный талон от Социального фонда, можно раз в год вообще бесплатно доехать до места лечения и обратно в купе.

Для молодежи от 10 до 21 года есть отдельный тариф Junior. Он позволяет сэкономить 30% на «Сапсан» и 25% на «Ласточку».

В общем, скидок в РЖД предостаточно – под любую категорию пассажиров. Малыши до пяти лет вообще бесплатно, школьники и студенты экономят до 65% и 15% соответственно, многодетные и пенсионеры – до 15%, а люди с инвалидностью – до 50%. Главное – не забыть своевременно подтвердить документы и зарегистрироваться в «РЖД Бонус», чтобы скидки применялись автоматически. Удачных путешествий без лишних трат!

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