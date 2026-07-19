Европейское качество без переплаты: секрет надежных автодомов Joa на базе Fiat Ducato

Pilote начал продажи в Германии полуинтегрированных автодомов за €66 000

Речь идет о бренде Joa-by-Pilote, который, вопреки скромной известности в Германии, предлагает семь моделей полуинтегрированных автодомов по цене, не превышающей 70 тысяч евро. И для такого типа автодомов цена вполне приемлемая.

Секрет доступности прост: Joa – это не стартап, а дочернее подразделение огромного концерна Pilote, одного из лидеров отрасли. Это значит, что инженеры и производственные линии у «бюджетной» марки те же, что и у дорогих собратьев.

Все модели базируются на проверенном шасси Fiat Ducato с двигателем мощностью 140 лошадиных сил, имеют высоту 2,1 метра и рассчитаны на полную массу в 3,5 тонны.

Ассортимент включает компоновки на любой вкус: от компактной версии 60F с французской кроватью до просторных 75-х серий с двуспальными или односпальными спальными местами, дополнительными подъемными кроватями и увеличенными санузлами. В 2027 году модели получили свежий интерьер, новые ткани обивки и улучшенную эргономику ванных комнат с поворотными перегородками.

Главная особенность Joa – щедрое стандартное оснащение, за которое у конкурентов часто просят доплату. В базе уже есть система стабилизации ESP, камера заднего вида, контроль давления в шинах, всесезонные покрышки, кондиционер, 100-ваттная солнечная панель, навес, автономный отопитель Truma Combi 4 и вместительный холодильник на 133 литра.

Однако современный лаконичный дизайн придется по душе не всем эстетам, а двигателя может не хватить для буксировки тяжелых прицепов в горах.

Список опций для персонализации невелик, что ограничивает возможности тюнинга, а вторичный рынок пока относится к этому имени настороженно, что может сказаться на ликвидности при перепродаже.