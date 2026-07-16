Уходит эпоха: вагоны-рестораны скоро исчезнут — что будет вместо них?

Глава РЖД объяснил замену вагонов-ресторанов в поездах на бистро и доставку

Вагон-ресторан в поезде – это, по сути, символ целой эпохи. В советское время там можно было недорого поесть, а в нулевых он превратился в место для командировочных посиделок с коньяком и шахматами. Но, как стало известно, РЖД собирается оставить полноценные вагоны-рестораны только в фирменных и туристических составах. В простых поездах их заменят на другие форматы питания. Руководитель компании Олег Белозеров объяснил такое решение просто: «Вагон-ресторан воспринимается как нечто дорогостоящее».

Правда, пассажиры и эксперты разделились во мнениях. Одни ностальгируют и спрашивают, где теперь коротать время и сидеть с попутчиками, не мешая соседям по купе. Другие же считают, что реформа давно назрела. Путешественник и независимый исследователь железнодорожного транспорта Сергей Сигачев рассказал, как обстоят дела в этих вагонах на самом деле.

По словам Сигачева, последние 25 лет вагоны-рестораны сдавались в аренду частным компаниям. Они, по сути, стали «вещью в себе», которая не зависит даже от начальника поезда. Работают все по-разному.

«Есть адекватные бригады, я встречал даже такие, которые разносят по вагонам горячие обеды по нормальной цене в 200-250 рублей. Но в 70% случаев это космическая стоимость при плохонькой кухне, столовая на колесах по цене ресторана», – подчеркивает эксперт.

Причем он отмечает, что в дешевых поездах вагон-ресторан давно стал местом, куда идут не столько есть, сколько выпить. Спрос на такое времяпрепровождение есть, но с каждым годом его становится все меньше. Из-за этого часть таких вагонов просто «возят воздух» – пассажиры проходят мимо.

Что придет на смену?

Альтернатив несколько, и некоторые из них уже работают.

Предоплаченное питание. В поездах ФПК и «Сапсанах» можно заказать еду при покупке билета. Есть стандартные, детские и вегетарианские наборы. Главное – успеть за 72 часа до отправления.

Вагон-бистро. Здесь вместо полноценной кухни будет буфет с разогревом готовых блюд. Замглавы РЖД Дмитрий Пегов пояснил, что еду будут готовить централизованно «на земле», а в поезде ее только разогреют и подадут.

Доставка на остановках. Через приложение РЖД можно заказать еду из городских кафе прямо на станцию – и встретить курьера у вагона с паспортом.

Еда у проводника. Выбор тут скромный, но для легкого перекуса подойдет: вафли, шоколадки, лапша быстрого приготовления.

Возврат «бабушек на перроне»? Сигачев с иронией замечает: зачем убрали продавцов беляшей и картошки с перронов? Ведь эти местные жители не заинтересованы травить пассажиров.

Эпоха классических вагонов-ресторанов действительно уходит. РЖД переходят на модели, привычные для авиации: централизованное производство, предварительный заказ, минимальное обслуживание на борту. Реформа уже запущена, и в ближайшие годы станет ясно, какой формат приживется. А пока у пассажиров есть выбор: платить за атмосферу или экономить и брать еду с собой. Третьего не дано.

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