Дачная «лихорадка»: как перегруз разрушает автомобиль

Эксперт Липовицкий предупредил о скрытой угрозе постоянного перегруза автомобиля

Многие автовладельцы воспринимают свой автомобиль как бездонный сундук: на дачу – мешки с картошкой и стройматериалы, в отпуск – целый дом на колесах.

Кажется, что если поместилось в багажник, то и машина «стерпит». Однако незаметная деформация металла и перегрев узлов начинаются задолго до того, как визуально просядет кузов.

Последствия такой дачной «лихорадки» могут стать фатальными для двигателя, трансмиссии и управляемости.

Мнение специалиста

Евгений Липовицкий, автоэксперт Газпромбанк Автолизинга:

– Допустимый вес груза для легкового автомобиля примерно равен разнице между разрешенной максимальной массой и массой без нагрузки. Оба эти параметра указываются в ПТС и СТС. В среднем легковушки могут увезти примерно полтонны, включая пассажиров и груз в багажнике. При этом стоит быть готовыми к определенным последствиям при постоянном перегрузе автомобиля.

От избыточного веса мотор работает под постоянной нагрузкой, ускоряя деградацию моторного масла. Оно начинает хуже отводить тепло и теряет свои смазывающие свойства. Из-за этого быстрее изнашивается цилиндро-поршневая группа и остальные части двигателя.

Также перегруз изнашивает содержимое трансмиссий, ускоряя этот процесс за счет перегретого масла. Учитывая, что смазывающую жидкость в коробках меняют намного реже, чем в моторе, накопительный эффект постепенно становится причиной поломки.

Под тяжелым грузом страдают части подвески, включая амортизаторы, пружины, сайлентблоки и ступичные подшипники. Вкупе с плохой дорогой вся ходовая работает на износ с риском поймать пробой.

Где подвеска, там и тормоза. Колодки с дисками чаще перегреваются, так как перегруженный автомобиль сложнее остановить.

На старых автомобилях или у машин с аварийным прошлым слабые места кузова могут дать трещину в местах повышенной нагрузки.

Езда с перегрузом также быстрее изнашивает шины, особенно, если они установлены под неправильным углом или недостаточно накачаны – тогда резина стирается еще быстрее.

Перегрузка ухудшает и управляемость автомобиля. Он медленнее реагирует на руль, тормозной путь увеличивается, машину становится сложнее удержать в заносе. С высоким центром тяжести увеличивается опасность опрокидывания. Плохо закрепленный груз также представляет опасность для людей в салоне.

Правила безопасной загрузки автомобиля

Все мы время от времени перегружаем свой автомобиль. Технические эксперты СберАвто в связи с этим отмечают, что главное правило – не использовать автомобиль на пределе его возможностей регулярно. Важно равномерно распределять вес и надежно фиксировать вещи. Тяжелые предметы лучше размещать в багажнике так, чтобы они не могли смещаться, а для крепления использовать стяжные ремни, органайзеры и другие фиксирующие элементы.

При частой перевозке грузов необходимо уделять повышенное внимание состоянию шин, подвески и тормозной системы. Перед поездкой желательно проверить отсутствие порезов и грыж на шинах, а также довести давление до значения, рекомендованного производителем для полностью загруженного автомобиля – обычно эти параметры указаны на стойке водительской двери или внутренней стороне лючка бензобака.

Кроме того, важно следить за состоянием тормозных колодок, дисков и уровнем тормозной жидкости, поскольку при полной загрузке автомобиля тормозной путь увеличивается, а нагрузка на элементы тормозной системы существенно возрастает.

Летом также рекомендуется регулярно очищать радиатор от насекомых, пыльцы и дорожной грязи, контролировать уровень охлаждающей жидкости и температуру двигателя. При полной загрузке автомобиля стоит избегать резких разгонов, торможений и ударов подвески о неровности –плавный стиль вождения позволяет значительно снизить нагрузку на основные узлы автомобиля и продлить срок их службы.