Выбираем лучший антифриз!

Стартовало голосование в номинации «Антифризы» премии потребительского доверия Бренд года «За рулем»

Голосование в номинации «Антифризы» открыто – пора выбрать самые достойные марки. Состязание проходит в рамках премии потребительского доверия Бренд года «За рулем», где каждый из вас является экспертом и судьей.

Большинство водителей знают, что охлаждающая жидкость – важнейший расходник, отвечающий за здоровье ДВС, обеспечивающий штатную терморегуляцию силового агрегата и защиту его системы охлаждения от коррозии. Именно поэтому следует выбирать антифризы с максимальной ответственностью.

Другое дело, что не все производители применяют технологичные присадки и этиленгликоль высокого качества для создания своих продуктов. Из-за этого их антифризы почти не имеют запаса прочности на случай сильных морозов, жаркого лета или засорения радиатора. К тому же низкокачественные присадки быстро теряют свои свойства, отчего, в лучшем случае, система охлаждения начнет работать в экстремальном режиме. В худшем – кавитация, разрыв радиатора, перегрев и капитальный ремонт ДВС…

Премия потребительского доверия Бренд года «За рулем» призвана помочь миллионам автомобилистов делать правильный выбор при покупке автокомпонентов и расходников, чтобы наши автомобили максимально долго были надежными.

Переходите по ссылке и выбирайте самые достойные антифризы либо добавляйте своих кандидатов в разделе «Другое».

Давайте вместе сделаем рынок автокомпонентов прозрачным!

Кстати, сориентироваться в изобилии марок антифризов действительно непросто, в этом году партнер премии, компания РОМИР, представила на ваш суд более 30 брендов, отобрав их по статистике продаж со всех регионах России.

Голосуйте за длинные списки, а финалистов объявим уже в августе, на выставке «ИнтерАвтоМеханика».