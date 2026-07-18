Первый убыток за 70 лет: стремление Honda к электрификации ведет марку к гибели

Глава Honda Тосихиро Миба признал убытки после провала стратегии Electric Vision

Пять лет назад генеральный директор Honda Тосихиро Миба пообещал перевести концерн на стопроцентно «зеленую» энергетику к 2040 году. Однако, как выяснилось, этот смелый план обернулся катастрофой – компания впервые за 70 лет зафиксировала годовой убыток.

Основатель бренда Соитиро Хонда в свое время создал империю на гениальной инженерной мысли и железном правиле – делать ставку на то, что получается лучше всего. А лучше всего у японцев всегда выходили двигатели внутреннего сгорания. Сейчас же нынешние управленцы решили плюнуть на традиции, и это привело к тупику.

Усугубило ситуацию и то, что в США – крупнейшем рынке сбыта для Honda – отменили федеральные налоговые льготы на покупку электрокаров. На последней встрече с акционерами Миба попросил понять и простить его, что, по сути, только выставило напоказ кадровый кризис в японском топ-менеджменте.

В семидесятых годах прошлого века Honda создала настоящую революцию – двигатель CVCC, который соответствовал жестким эконормам без применения дорогих технологий. Но сейчас совместный проект с General Motors, который должен был вывести на рынок качественные и доступные электромобили, вылился в убытки для обеих сторон.

GM потерял на собственных электрокарах 7,6 млрд долларов. Партнерство с шатко стоящей на ногах американской корпорацией только утянуло японцев на дно. На деле положение Honda настолько плачевное, что компания уже уходит с целых рынков – в Южной Корее марка осталась только в мотоциклетном сегменте.

Что дальше? Возможно, японцам стоит присмотреться к тому, как их немецкие коллеги уже наступили на все возможные грабли, расставляя электромобильные «мины» на своем пути. Может быть, чужие ошибки помогут избежать собственных и спасут концерн от неминуемой гибели.

О том, к чему может привести столь резкий разворот в стратегии, «За рулем» недавно подробно разобрался, изучив опыт эксплуатации гибридных моделей.