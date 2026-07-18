6000 км с китайским полноприводным кроссовером: что надо донастроить?

Jetour T1 в парке «За рулем»: как он подготовлен к российским снегам и холодам

Полноприводный Jetour T1 прописался у нас в неадекватно снежную зиму – и раскрылся во всей красе.

Что понравилось

Кузов T1 опоясан прочным некрашеным пластиком, что вкупе с большим клиренсом и углами въезда/съезда позволяло смело нырять в самые глубокие сугробы.

Пригодились и подножки, позволяющие не спускаться в снег, чтобы отряхнуть те же щетки стеклоочистителя (капот не мешает поднять поводки). Подножки оказались и защитой на парковке – на случай, если человек из соседнего автомобиля сильно распахнет дверь. Чему я лично стал свидетелем.

Пластиковые накладки на дверях давали возможность упираться открытой дверью даже в спрессованный снег без опасений повредить краску. Днище основательно покрыто мастикой, а все кузовные панели оцинкованы.

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Толщина лакокрасочного покрытия немаленькая, от 120 до 140 мкм – кроме передней кромки капота, где слой тоньше (это не очень хорошо). Кромку надо бы сразу затянуть в пленку, и появившиеся сколы тому доказательство.

Не было проблем с климат-контролем: редкий случай, когда в китайском кроссовере не нужно постоянно менять температуру в автоматическом режиме. Электробогревы тоже работают неплохо, кроме лобового стекла – приходилось ждать 3–4 минуты, пока лед начнет сдавать позиции. А вот за дистанционный запуск спасибо!

Масляный щуп упрятан слишком глубоко: основательно испачкаешься, пока его достанешь.

Как едет

Двухлитровый турбомотор позволяет использовать 92‑й бензин, но я не стал. Динамики хватает, но еще больше понравился расход топлива, укладывающийся в 11 л/100 км.

Запаздывания в откликах акселератора устраняются переходом в спортрежим. При этом усилие на руле мне больше всего нравится в комфортном режиме – его можно менять отдельно.

Небольшой скол вырос в большую трещину.

Что не понравилось

Радужную картину портят две вещи. В грязную погоду выяснилось, что передние боковые стекла мгновенно покрываются грязью. Виной тому неудачная форма пластиковых треугольников в районе зеркал.

А еще, как на многих автомобилях концерна Chery, раздражает шестикратное бибиканье при выходе из автомобиля с работающим двигателем, когда ключ в кармане. Так и хочется процитировать Карлсона: «Чего ты орешь?»

Производство Т1 налаживают на «Автоторе» – и это прекрасный повод «донастроить» машину.

Jetour T1

Jetour T1, 2.0T (245 л. с.), А8

Изготовитель – Jetour, Китай

Год выпуска – 2025

В эксплуатации «За рулем» – с февраля 2026 года

Пробег на момент отчета – 17 000 км

Расходы на топливо (11 000–17 000 км)

Бензин АИ‑95 (средний расход 10,5 л/100 км) – 44 805 ₽

Стоимость топлива на 1 км пробега – 7,46 ₽

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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