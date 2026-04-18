15 000 км с полноприводным «китайцем» — первые впечатления

Стало известно, насколько хорошо подготовлен к зиме кроссовер Jetour Т1

Jetour Т1, 2.0T (245 л. с.), А8

В парке «За рулем» появился полноприводный кроссовер Jetour Т1. В максимальной версии Люкс такой стоит 4,2 млн рублей.

Первые 10 тысяч км пришлись на зиму, которая в этом году позволила сполна проверить, например, насколько эффективен климат-контроль. Как и у многих китайских машин, «температуру» надо задавать в районе 24–25 градусов, тогда как европейские или корейские машины некогда приучили к диапазону 20–22 градуса.

Но это лишь вопрос привычки: в салоне тепло, подкручивать климатику вручную не требуется. И почти полный зимний пакет: греются руль, лобовое стекло и все сиденья. Имеется и дистанционный запуск.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»? Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.