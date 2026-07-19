Инженеры из Китая создали систему электропривода с недостижимой эффективностью

Geely представила инновационный электропривод Thunder 16-в-1 с КПД 93,8%

Показатель эффективности нового электропривода от Geely, который уже окрестили Thunder 16-в-1 Intelligent Electric Drive, составляет 93,8%. Если проще, почти вся энергия уходит именно на работу мотора и электроники, а на тепловые потери приходится лишь малая часть.

Разработчикам удалось упаковать всю силовую установку в очень компактный корпус. Это не только упрощает сборку на конвейере и экономит место под проводку, но и освобождает пространство в салоне с багажником. Плюс снижается общая масса машины – что, между прочим, напрямую улучшает разгон.

Габариты агрегата впечатляют: высота всего 33 сантиметра, а вес – 75 килограммов. Внутри одного блока инженеры объединили 12 аппаратных функций: тут и сам электродвигатель, и контроллер с редуктором, и инвертор, плюс четыре программных модуля для управления зарядкой, движением и вождением. При такой компоновке с производства можно убрать больше 180 деталей.

Система рассчитана на работу с 800-вольтовой архитектурой, так что и тяговая батарея получит поддержку быстрой зарядки. На тестах, если верить представителям Geely, автомобиль с таким приводом тратил на сотню километров всего 8,2 кВт·ч.

Первая модель, которая получит эту технологию, – спортседан Galaxy TT. У полноприводной версии, как заявляется, будет 570 лошадиных сил, а разгон до «сотни» займет 3,8 секунды. Для тех, кому не нужно столько мощности, предложат переднеприводный вариант на 329 л.с. Кроме того, для этой купеобразной новинки предусмотрен частичный автопилот.

Еще одна любопытная особенность – активное внедрение в блок управления искусственного интеллекта. Нейросети будут заниматься настройкой энергопотребления, особенно при низких температурах. Само производство Geely Galaxy TT стартует в августе 2026 года.

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