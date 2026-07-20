РЖД ввели новые запреты для пассажиров: кого коснутся изменения?

РЖД запретили детям до 14 лет выезжать за границу по свидетельству о рождении

Железнодорожные правила преподнесли пассажирам сразу несколько сюрпризов. С 2026 года поездки на поездах за границу для детей стали сложнее, а покупка билетов в специализированные купе – строже.

Главное, что нужно запомнить родителям: теперь отправить ребенка до 14 лет в соседнюю страну по свидетельству о рождении не выйдет. Это касается и Беларуси, и Казахстана, и Абхазии – в общем, всех ближайших зарубежных направлений. Для пересечения границы ребенку придется оформить собственный загранпаспорт. Благо внутри России все осталось по-старому – внутренние рейсы по-прежнему доступны с обычным детским документом.

Второе нововведение ударит по тем, кто привык брать билеты в просторные купе «на всякий случай». С 1 сентября сопровождающие больше не смогут занять специальные места для инвалидов-колясочников без самого пассажира с инвалидностью. При покупке такого билета РЖД будет сверяться с государственными базами, то есть «просто так» отхватить удобное купе уже не получится.

Еще один плюс для пассажиров – РЖД обязали заранее оповещать об отменах и задержках. Информация будет приходить по СМС или на электронную почту, так что форс-мажоры перестанут быть сюрпризом. Кстати, многие опасения не подтвердились: правила питания, общения в купе и проход по биометрии остаются добровольными. Обычный паспорт, как и раньше, принимают без проблем.

Ранее «За рулем» рассказывал, куда можно отправиться на поезде с ребенком на выходные.