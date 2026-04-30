Куда рванем на выходные? Как россияне планируют майские путешествия
30 апреля
Куда рванем на выходные? Как россияне планируют майские путешествия
9 мест под Москвой, куда можно рвануть с ребенком на этих выходных

Куда поехать с ребенком на выходных в Подмосковье: 9 лучших вариантов в 2026-м

Наши советы помогут не только увлекательно занять детей на выходные, но и самим открыть для себя много нового.

В окрестностях Москвы полно современных зоопарков и этнопарков.

Куда поехать на майские: 5 мест, где российская природа удивляет не хуже зарубежных курортов

1. Этнографический парк-музей «Этномир»

«Этномир» считается самым крупным этнографическим музеем в России. По сути, это интерактивная модель всего мира. Каждое государство представлено отдельным «культурным заповедником» со своими ремесленными мастерскими, сувенирными лавками и музеями.

Ребятишкам в «Этномире» точно понравится в парке развлечений и в питомнике хаски.

  • Адрес музея: Калужская область, Боровский район, деревня Петрово.
  • Сайт: https://ethnomir.ru

2. Птичий парк «Воробьи»

Тут кроме разнообразных птиц вы найдёте редких животных, привезённых из самых разных уголков планеты.

Посетителям демонстрируют порядка 300 видов пернатых: журавли, павлины, пеликаны, птицы-носороги и хищники. Есть и домашняя птица – декоративные куры с индюками, гуси и голуби. Работает страусиная ферма.

Парк отлично подходит для отдыха: разрешается рыбачить, а также можно сытно пообедать. Желающим сдаются домики прямо у реки.

  • Адрес парка: Калужская область, Жуковский район, село Совхоз «Победа», улица Парк Птиц, дом 3/1
  • Сайт: https://birdspark.ru/

3. Этнопарк «Кочевник»

Здесь под открытым небом выставлены настоящий ненецкий чум, чукотские яранги, монгольские и тюркские юрты. Прямо в центре лагеря разведён костёр.

На территории этнопарка есть контактный зоопарк и верблюжья ферма, где можно и покататься на верблюде. В числе прочих животных тут живут монгольские яки, олени и козы. Зверей разрешают кормить с рук.

В выходные или праздничные дни гости могут послушать выступления ансамблей этнической музыки. Перекусить предлагают в двух кафе, где подают блюда национальных кухонь, например настоящие бурятские буузы.

  • Адрес: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, деревня Морозово, этнопарк «Кочевник».
  • Сайт: http://ethno-park.ru/

4. Комплекс «Ква-ква парк»

Это второй по величине аквапарк в Московском регионе. К услугам гостей – аттракционы и ресторан.

Под крышей комплекса расположились детский городок с водными горками. Есть волновой бассейн с гидромассажем, сауны и японская купель.

Для детей работает отдельный ресторан со специальным меню.

  • Адрес: Московская область, городской округ Мытищи, улица Коммунистическая, дом 1 (ТЦ XL Family Outlet, 2-й этаж)
  • Сайт: https://kva-kva.ru/

5. Музей мусора «МУ МУ»

Это необычное место, где собраны арт-объекты. Материалом для более чем сотни экспонатов послужил самый разный мусор.

Гости могут прогуляться по лабиринту из кривых зеркал и заглянуть в интерьер старой квартиры. Особый восторг у посетителей вызывает квест «Бардак», который устроен внутри кучи мусора.

В дни каникул для детей проводят множество интересных мероприятий и мастер-классов.

  • Адрес: Калужская область, Жуковский район, А-108, 41-й километр, д. 4, бизнес-парк «Грачи»
  • Сайт: https://art-mumu.ru

