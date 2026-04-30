9 мест под Москвой, куда можно рвануть с ребенком на этих выходных
Наши советы помогут не только увлекательно занять детей на выходные, но и самим открыть для себя много нового.
В окрестностях Москвы полно современных зоопарков и этнопарков.
1. Этнографический парк-музей «Этномир»
«Этномир» считается самым крупным этнографическим музеем в России. По сути, это интерактивная модель всего мира. Каждое государство представлено отдельным «культурным заповедником» со своими ремесленными мастерскими, сувенирными лавками и музеями.
Ребятишкам в «Этномире» точно понравится в парке развлечений и в питомнике хаски.
- Адрес музея: Калужская область, Боровский район, деревня Петрово.
- Сайт: https://ethnomir.ru
2. Птичий парк «Воробьи»
Тут кроме разнообразных птиц вы найдёте редких животных, привезённых из самых разных уголков планеты.
Посетителям демонстрируют порядка 300 видов пернатых: журавли, павлины, пеликаны, птицы-носороги и хищники. Есть и домашняя птица – декоративные куры с индюками, гуси и голуби. Работает страусиная ферма.
Парк отлично подходит для отдыха: разрешается рыбачить, а также можно сытно пообедать. Желающим сдаются домики прямо у реки.
- Адрес парка: Калужская область, Жуковский район, село Совхоз «Победа», улица Парк Птиц, дом 3/1
- Сайт: https://birdspark.ru/
3. Этнопарк «Кочевник»
Здесь под открытым небом выставлены настоящий ненецкий чум, чукотские яранги, монгольские и тюркские юрты. Прямо в центре лагеря разведён костёр.
На территории этнопарка есть контактный зоопарк и верблюжья ферма, где можно и покататься на верблюде. В числе прочих животных тут живут монгольские яки, олени и козы. Зверей разрешают кормить с рук.
В выходные или праздничные дни гости могут послушать выступления ансамблей этнической музыки. Перекусить предлагают в двух кафе, где подают блюда национальных кухонь, например настоящие бурятские буузы.
- Адрес: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, деревня Морозово, этнопарк «Кочевник».
- Сайт: http://ethno-park.ru/
4. Комплекс «Ква-ква парк»
Это второй по величине аквапарк в Московском регионе. К услугам гостей – аттракционы и ресторан.
Под крышей комплекса расположились детский городок с водными горками. Есть волновой бассейн с гидромассажем, сауны и японская купель.
Для детей работает отдельный ресторан со специальным меню.
- Адрес: Московская область, городской округ Мытищи, улица Коммунистическая, дом 1 (ТЦ XL Family Outlet, 2-й этаж)
- Сайт: https://kva-kva.ru/
5. Музей мусора «МУ МУ»
Это необычное место, где собраны арт-объекты. Материалом для более чем сотни экспонатов послужил самый разный мусор.
Гости могут прогуляться по лабиринту из кривых зеркал и заглянуть в интерьер старой квартиры. Особый восторг у посетителей вызывает квест «Бардак», который устроен внутри кучи мусора.
В дни каникул для детей проводят множество интересных мероприятий и мастер-классов.
- Адрес: Калужская область, Жуковский район, А-108, 41-й километр, д. 4, бизнес-парк «Грачи»
- Сайт: https://art-mumu.ru