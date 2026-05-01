Вы обалдеете: это супергараж для машинок Hot Wheels

Гонконгская компания представила паркинг Parksible для машинок Hot Wheels

Компания Fun-Tech-Lab из Гонконга представила многоярусный паркинг Parksible для игрушечных машинок в масштабе 1:64 – Hot Wheels или аналогичных.

Parksible – это не просто гараж, подобный тем, что можно собрать из набора типа «автопарк», это целая высокотехнологичная система.

Автомобили загружаются в Parksible как на автоматизированной парковке, и каждый отправляется на свое место с помощью электрического лифта. К игрушке идет приложение, которое сканирует каждую из ваших машинок и создает точную 3D-копию всей вашей коллекции.

Вообще, Fun-Tech-Lab специализируется на подобных штуках для Hot Wheels: они уже выпускали Windsible, портативную аэродинамическую трубу с дисплеем для оценки аэродинамики, и Runsible, платформу с электроприводом, вращающим колеса машинки и создающим иллюзию движения.

Внутри полностью прозрачного корпуса Parksible есть освещение, поддерживается температура и влажность. Из минусов – помещается только 14 машинок.

Так что фанатам придется брать сразу несколько. Каждый такой паркинг обойдется в 499 долларов. Это уже с учетом стартовой скидки, но без учета доставки из Штатов...