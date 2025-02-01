Как настоящие! Hot Wheels выпустила линейку машинок Формулы-1

Компания Hot Wheels выпустила машинки Формулы-1 и анонсировала две трассы

Пожалуйста, дайте нам знать в комментариях, если вдруг знаете людей, которые занимаются параллельным импортом машинок Hot Wheels. Потому что эти ребята сделали то, что обещали – выпустили болиды нового сезона Формулы-1. Впервые в истории легендарного бренда! Правда, есть одно «но».

Если вы собираетесь провести свою версию чемпионата 2025 года, вам придется обойтись без Ferrari и Aston Martin – и оставить открытым вопрос о том, кто же из «дедов» окажется быстрее, Фернандо Алонсо или Льюис Хэмилтон. По всей вероятности, договоры с этими командами заключить пока не удалось. Остальные же в наличии: Oracle Red Bull, Williams, Mercedes-AMG Petronas, McLaren, BWT Alpine, MoneyGram Haas, Visa Cash App RB и Kick Sauber.

Машинка Kick Sauber из стандартной линейки

Hot Wheels делит каталог машинок Ф-1 в масштабе 1/64 на две линейки: базовую и премиум. В первом случае машинки с металлическим литым корпусом довольно простые, из деталей присутствуют ореол Halo, воздухозаборник и заднее антикрыло, а отличия сводятся к ливрее и цвету колес. Цены – примерно те же, что и на другие машинки Hot Wheels: в Штатах одна машинка стоит 1,25 доллара, а набор из пяти штук – 6,25 доллара.

Болид Kick Sauber из премиум-линейки

Премиум-класс предназначен для более серьезных коллекционеров, и потому болиды более детализированы. Обводы кузова приближены к реальному дизайну, слики также имеют более реалистичную форму и надписи Pirelli. И буквально вишенка на торте – в кокпите виднеется шлем! Цена такой машинки составляет 8 долларов за машинку. Сейчас можно только предзаказать, в магазины такие попадут лишь в июне 2025 года.

Grand Prix Race Circuit

А во втором полугодии ассортимент пополнится трассами, и две из них уже анонсированы. Трек Sprint Race Circuit, который выйдет 16 августа по цене 40 долларов, имеет две конфигурации.

А 30 августа добавится трасса Grand Prix Race Circuit за 75 долларов – она намного крупнее, дает больше возможностей для обгона и оснащена счетчиком до 25 кругов. Сотрудничество между Hot Wheels и Формулы-1 только начинается, так что в будущем можно ожидать появления новых трасс и двух оставшихся команд...

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Источник: The Drive