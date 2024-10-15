Hot Wheels выпустят первую в своей истории машинку Формулы-1

Первая в истории игрушка серии Hot Wheels F1 обойдется в 25 долларов

Можете ли вы себе это вообразить? За всю свою богатейшую историю, берущую начало аж в конце 1960-х, популярнейший бренд игрушечных машинок Hot Wheels не имел лицензии на производство копий болидов Формулы-1. Это при том, что каких только коллабов у них не было – вспомним, например, сравнительно недавний перевыпуск (уж какой по счету!) серии «Форсаж»...

Очевидно, новое американское руководство Формулы-1 оказалось куда сговорчивее прежних боссов. Первая машинка из коллекции Hot Wheels F1 уже представлена. Она не имеет привязки к какой-то конкретной команде, но наверняка станет заветной мечтой коллекционеров. Белый монокок и номер «68» на носу отсылают к году, когда корпорация Mattel запустила марку, которой суждено было стать легендарной...

Особенная фишка первой модельки Ф-1 от Hot Wheels – три комплекта колес с шинами Pirelli, которые можно менять. Отметим, что в реальной Формуле-1 сейчас применяется три типа шин, различающихся по составу резиновой смеси: «hard», «medium» и «soft». Да и сам дизайн модельки отчетливо перекликается именно с нынешним поколением болидов.

Так что вполне вероятно, что в ближайшем будущем мы увидим целую серию, где будут машины McLaren, Red Bull, Ferrari, Mercedes-Benz... Правда, и первая машинка, не обремененная никакими дополнительными лицензиями от брендов, кроме собственно «формульной», получилась недешевой: в США она стоит 25 долларов – это при том, что обычные «хот вилсы» стоят доллар... Правда, машинка Формулы-1, ко всему прочему, еще и идет в специальной упаковке. Как думаете, стоит того?

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Источник: Motor1, Запах новой машины

Видео: Запах новой машины