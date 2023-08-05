Коллекционер выставил на продажу машинки Hot Wheels

Владелец огромной коллекции машинок Hot Wheels решил с ней расстаться за 1,6 млн рублей

Продавец из Роклина, штат Калифорния, решил продать впечатляющую коллекцию машинок, большую часть из которых составляют экземпляры Hot Wheels. Всего на продажу выставлено 12 500 машинок, которые он собирал несколько лет, все они запечатаны в коробки.

Машинки датированы 1992-2007 гг, а потому купить их по отдельности сейчас практически нереально. Выручить за свою коллекцию продавец хочет 17,5 тыс. долларов (1,6 млн рублей по курсу).

Покупателю таким образом одна машинка обойдется в 1,4 доллара. Но некоторые редкие экземпляры можно продать в десятки раз дороже.

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Источник: auto.mail.ru

Фото: eBay