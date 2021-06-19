Hot Wheels выпустила серию машинок из «Форсажа» — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Hot Wheels выпустила серию машинок из «Форсажа»

Будет более 30 моделей из всех частей фильма — если планировали собирать именно «форсажные» Hot Wheels, то самое время.

Материалы по теме
Купите этот потрепанный Mercedes-Benz 300 SL за 1,73 млн?

Марка Hot Wheels, принадлежащая компании Mattel, запустила в продажу очередную серию игрушечных автомобилей, посвященную легендарной киносаге «Форсаж». Выход этой серии в компании приурочили к российскому прокату девятой части франшизы. Коллекция, если будете искать ее на полках магазинов, так и называется — Hot Wheels Fast & Furious.

Судя по сообщению пресс-службы Hot Wheels, серия не ограничится моделями автомобилей, представленных в свежем фильме, а будет охватывать и ранние эпизоды. Официально анонсированы три машины — ностальгический Aston Martin DB5 и пара современных суперкаров — Lamborghini Aventador и McLaren 720S.

Однако и в онлайн-магазинах, и на обзорах у блогеров уже сейчас можно найти, например, Mitsubishi Eclipce, Jeep Grand Cherokee Trackhawk, BMW M3 E46, Nissan Skyline GT-R, Chevrolet Corvette Grand Sport, Plimouth GTX, Ford Gran Torino Sport, Dodge Challenger и Dodge Ice Charger.

Всего же в данной коллекции будет более 30 литых металлических моделей в классическом для Hot Wheels масштабе 1:64. В компании уверяют, что поклонники бренда оценят точность передачи мельчайших деталей, качество покраски и сборки этой эксклюзивной коллекции.

Фото: Hot Wheels
Видео: Youtube / С.О.И. — создаем коллекцию вместе!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
2356
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...