Hot Wheels выпустила серию машинок из «Форсажа»

Будет более 30 моделей из всех частей фильма — если планировали собирать именно «форсажные» Hot Wheels, то самое время.

Марка Hot Wheels, принадлежащая компании Mattel, запустила в продажу очередную серию игрушечных автомобилей, посвященную легендарной киносаге «Форсаж». Выход этой серии в компании приурочили к российскому прокату девятой части франшизы. Коллекция, если будете искать ее на полках магазинов, так и называется — Hot Wheels Fast & Furious.

Судя по сообщению пресс-службы Hot Wheels, серия не ограничится моделями автомобилей, представленных в свежем фильме, а будет охватывать и ранние эпизоды. Официально анонсированы три машины — ностальгический Aston Martin DB5 и пара современных суперкаров — Lamborghini Aventador и McLaren 720S.

Однако и в онлайн-магазинах, и на обзорах у блогеров уже сейчас можно найти, например, Mitsubishi Eclipce, Jeep Grand Cherokee Trackhawk, BMW M3 E46, Nissan Skyline GT-R, Chevrolet Corvette Grand Sport, Plimouth GTX, Ford Gran Torino Sport, Dodge Challenger и Dodge Ice Charger.

Всего же в данной коллекции будет более 30 литых металлических моделей в классическом для Hot Wheels масштабе 1:64. В компании уверяют, что поклонники бренда оценят точность передачи мельчайших деталей, качество покраски и сборки этой эксклюзивной коллекции.

У компании Mattel есть еще одно подразделение, выпускающее игрушечные машинки — Matchbox. Свежая новинка этого бренда — коллекция автомобилей аварийно-спасательных служб.

Фото: Hot Wheels

Видео: Youtube / С.О.И. — создаем коллекцию вместе!