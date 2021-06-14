Вышла коллекция машинок аварийно-спасательных служб

В нее входят пожарная машина, автомобили скорой помощи и полиции.

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Бренд литых игрушечных машинок Matchbox запустил в нашей стране проект «Лучшие автомобили» — это копии самой популярной в разных странах реальной техники. В российский набор вошли Renault Master Ambulance в цветах российской скорой помощи, пожарная машина Scania P360 в дизайне автомобилей российских пожарных, полицейская BMW M5 в цветах российской полиции.

Этот бренд игрушек принадлежит создателю кукол Барби компании Mattel, которая сейчас осваивает российский рынок, начав с коллекции литых машинок, созданных специально для России.

Прообразом для машинок в наборе стали модели, которые встречаются на улицах российских городов, дизайнеры компании старались с максимальной точностью воссоздать знаковые транспортные средства.

«Игры в машинки аварийно-спасательных служб помогают ребенку примерить на себя роль персонажа, который спешит на помощь к другим, чтобы преодолеть все препятствия на своем пути и спасти тех, кто нуждается в помощи. Такие игры формируют у ребенка правильные ценности — помогать тем, кто в беде, быть добрым, смелым и отважным» — отметила Екатерина Кес, клинический, детский и семейный психолог.

Набор машинок «Лучшие автомобили России» продолжил серию игрушек со знаковыми автомобилями разных стран. Так, например, в набор для Великобритании входит известный на весь мир черный кэб TX5 Taxi, а во Франции — машина почтовой службы Renault Kangoo и легендарный Citroen DS.

Компании Volkswagen и Playmobil выпустили масштабную модель кемпера на базе T1 1962 года.



Фото: Matchbox