В Lamborghini построили гиперкар из конструктора Lego

Модель Sian была воссоздана в натуральную величину и весит более двух тонн.

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Компании Automobili Lamborghini и LEGO Group построили из конструктора точную копию гиперкара Sian в натуральную величину.

Получившаяся «моделька» весит 2,2 тонны и содержит элементы конструктора 154 различных типов, включая 20 деталей, разработанных и изготовленных специально для этого проекта.

Панели кузова сделаны из уникальных шестиугольных элементов, отсылающих к языку дизайна Lamborghini. Работающие фары и фонари полностью собраны из деталей серии Lego Technic.

Размеры гиперкара соблюдены с точностью до миллиметра, подчеркивают в пресс-службе Lamborghini: длина — 4980 мм, ширина — 2101 мм, высота — 1133 мм.

В кокпите из деталей конструктора детально воссоздана передняя панель со всеми элементами управления, а также гоночные сиденья. На рулевом колесе, как у оригинального Sian, присутствуют эмблема Lamborghini и итальянский флаг.

В создании модели участвовали дизайнеры, инженеры и механики обеих компаний. Команде из 15 человек потребовалось 8660 часов, чтобы с нуля разработать, а затем построить эту модель в мастерской на заводе в Кладно, Чехия.

Мы очень рады сотрудничеству в создании этой уникальной модели Lamborghini Sián. Она поистине способна поразить воображение как поклонников Lamborghini, так и поклонников Lego», — заявил президент Lamborghini Стефан Винкельман.

В Lego, в свою очередь, считают, что возможности их конструктора позволили в полной мере передать всю исключительность дизайна Lamborghini Sian, а сам проект расширяет представление о том, что можно сделать в рамках серии LEGO Technic.

Гиперкар Lamborghini Sian является лимитированной моделью, а в прошлом году в компании показали и вовсе уникальную машину — спайдер SC20, созданный в одном экземпляре по индивидуальному заказу.

Фото: Automobili Lamborghini