Мужчина приобрел модельку Camaro. Она оказалось дороже оригинала

Коллекционер игрушек из США купил машинку Chevrolet Camaro от Hot Wheels и сорвал куш.

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Американский коллекционер игрушек Джоэл Мэги неожиданно узнал, что его моделька Hot Wheels может стоить до 100 000 долларов! Дело в том, что его Camaro Hot Wheels белого цвета, может быть, единственный существующий в мире экземпляр.

Изготовленный на заказ Camaro 1968 года был одним из нескольких эмалированных белых прототипов оригинального автомобиля «Sweet 16», которые никогда не должны были продаваться. Где Мэги его приобрел, он уже и не помнит, так как посещает массу мероприятий и аукционов в поисках редких игрушек.

Чтобы удостовериться, что машинка действительно настолько редкая и дорогая, Джоэл связался с человеком, который проектировал автомобили Hot Wheels в 1970-х. Джон Вуд подтвердил, что автомобиль действительно очень редкий, так как дизайнеры красили автомобили в белый цвет, чтобы было легче обнаружить недостатки, но белый цвет никогда не предлагали при производстве игрушек, автомобиль должны были перекрасить, но почему-то сделать это забыли. Джоэл потом сказал Fox News Autos, что полагает, что часть таких «недоделанных» машинок дизайнеры привозили домой для своих детей.

Этот экземпляр по-настоящему уникальный — ведь он единственный произведенный в Гонконге. Каким-то образом этот Hot Wheels китайского производства вернулся в Америку, а затем просочился через отгрузочные линии, прежде чем был продан как обычная игрушка. Вполне возможно, это было сделано умышленно. Мэги также рассказал, что иногда на заводе делали странные вещи. Например, были найдены машинки с монетками внутри. Работники завода думали, что найти такой «клад» станет большим счастьем для какого-нибудь ребенка. Это одна из тех вещей, которые делают хобби поистине увлекательным занятием.

Мэги так и не раскрыл, сколько он отдал за Camaro, который в свое время стоил бы 0,59 доллара, если был бы новым, но он полагает, что может получить за него сегодня по крайней мере 100 000 долларов. Для сравнения, в России за Chevrolet Camaro 2019 года выпуска просят от 3 млн рублей.

Но пока он свой ценный автомобиль не продает, а просто счастлив иметь его в своей коллекции.

«Если вы можете выбрать любой автомобиль Hot Wheels , то Camaro находится на вершине списка. Трудно представить, что маленькая игрушечная машинка может стоить больше, чем настоящая», — восхищается он.

Чудоковатый канадец Джо Мюррей с помощью игрушечных экскаваторов и бульдозеров на дистанционном управлении вот уже 14 лет строит подвал под своим домом. Такое вот странное хобби.

Фото: The Toy Scout/Joel Magee