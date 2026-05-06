Японский кемпер без переплат: минимализм и свобода за цену подержанного авто

Дом на колесах из Toyota Hiace оценили в 47 тысяч долларов

Американская компания Vanlife Northwest нашла способ удешевить мечту об автопутешествиях.

Вместо покупки дорогого готового дома на колесах предлагается превратить надежный микроавтобус Toyota Hiаce в стильный кемпер. Специальный комплект отделки Space Cabin обойдется в 27 000 долларов, что сопоставимо с ценой подержанного автомобиля.

Внутри минимализм, но есть все для двоих путешественников: удобные диваны, которые складываются в кровать, продуманные системы хранения и даже две кухонные зоны.

Инженеры установили холодильник на 12 вольт, раковину с насосом и мощный вспомогательный аккумулятор. Пространство организовано так, чтобы ничто не мешало наслаждаться поездкой.

Особого внимания заслуживает трансформируемая мебель. Кровать легко превращается в скамью, а модульный стол можно переставлять вперед или назад. Для вещей предусмотрены прочные ящики из массива дерева. Также в комплекте идет виниловое напольное покрытие и светодиодные светильники с USB-портами для зарядки гаджетов.

За дополнительные деньги можно установить дизельный отопитель Webasto, бак для сточных вод или разделочные доски.

Кстати, сам фургон приобретается отдельно – его цена колеблется от 20 до 35 тысяч долларов, а стоимость кемперного оснащения прибавляется сверху. Но итоговая сумма все равно оказывается меньше, чем стоимость брендового автодома.