Honda не сдается: легкий кемпер идет в серию

Прицеп Base Station для кроссовера Honda с ценой ниже $20 000 готов покорять рынок

Японский автогигант Honda продолжает работу над необычным кемпером Base Station, который был выполнен в стиле электрического кроссовера, который Honda больше не планирует выпускать.

И хотя Base Station не был электромобилем, он был задуман как целостная часть этой экосистемы наряду с электромотоциклом. За последние три месяца для Хонды многое изменилось: компания отказалась от выпуска трех глобальных электромобилей в 2026 году.

Футуристический прицеп, впервые показанный в январе, существует в виде полноразмерного действующего прототипа – и компания намерена запустить его в производство несмотря ни на что.

Base Station задуман как легкий и универсальный дом на колесах. Внутри можно установить модули и оборудование под любой вкус: от кондиционера и душа до раскладного футона (японский тонкий матрас).

Особый шик – выдвижная кухонная панель с плитой, раковиной и разделочной доской.

Недавно Honda показала живую модель кемпера, а не компьютерные рендеры, и буксировал ее уже не концептуальный электрокар, а обычный кроссовер CR-V, для которого автодом тоже подходит.

В компании подтвердили: прототип создавался именно с прицелом на конвейер, а подробности обещают раскрыть до конца года. Главная интрига – цена. Производитель обещает «конкурентную стоимость» в своем сегменте, а эксперты предполагают, что она может оказаться ниже 20 тысяч долларов.

Прицеп Base Station для кроссовера Honda

Источник:  The Drive
Алексеева Елена
Фото:скриншот с видео
01.05.2026 
