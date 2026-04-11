«У нас нет шансов» — президент Honda про китайские машины

Тосихиро Мибэ, Honda: у нас нет шансов против масштабов китайского автопрома

Генеральный директор и президент компании Honda Тосихиро Мибэ посетил Китай – целью поездки было выяснить, как местные компании производят колоссальные объемы продукции в столь сжатые сроки.

«У нас нет шансов против этого», – признался Мибэ после посещения завода автокомпонентов в Шанхае.

Как пишет источник со ссылкой на Nikkei Asia, в компании Honda озадачены темпами, с которыми Китай генерирует новые компоненты, платформы и модели автомобилей – на путь от начала разработки до конвейера у брендов из КНР уходит не более двух лет. В условиях растущей конкуренции Honda уже отказалась от производства двух электромобилей новой серии 0, а также от возрождения Acura RSX, что сулит убытки почти в 16 млрд долларов.

В Китае Honda с трудом сохраняет конкурентоспособность: за шесть лет прибыль упала почти в три раза, производственные мощности загружены менее чем на половину, тогда как для нормального функционирования нужно никак не меньше 70%. В компании идут на срочные меры: формируется новое научно-исследовательское подразделение, чтобы «вернуть инновационный дух» и дать отпор китайским конкурентам... Сработает ли?

Кстати, ранее руководители Ford и Toyota тоже выразили озабоченность положением дел своих компаний на китайском рынке, заявив, что без оперативной реструктуризации конкурировать с местными компаниями вскоре станет невозможно.