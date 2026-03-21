Так будет выглядеть совершенно новая Honda Civic: подробности о модели

Honda Civic 12 поколения станет легче на 90 кг и получит новый гибрид e:HEV

Официальная премьера Honda Civic двенадцатого поколения намечена на конец 2026 или начало 2027 года, но первые детали уже просачиваются в сеть. Всё началось с фотографий замаскированного прототипа, на основе которых дизайнер Теофилус Чин создал реалистичные рендеры. Они показывают машину с более агрессивной внешностью – острые линии кузова, новая оптика и общий стиль, перекликающийся с последними новинками марки.

Но куда интереснее то, что скрыто от глаз. Инженеры сделали ставку на снижение массы и повышение жёсткости. По заявлениям компании, автомобиль станет легче почти на центнер – примерно на 90 килограммов. Правда, поклонники марки уже шутят, надеясь, что экономия веса не коснётся шумоизоляции. Параллельно кузов получит усиленную структуру, а управление обещают сделать более чётким и отзывчивым.

Шасси тоже ждут серьёзные доработки. Инженеры расширили колею, что обычно положительно сказывается на устойчивости. В арсенале появится новая система Motion Management System и обновлённый Agile Handling Assist, который активнее борется с кренами кузова в поворотах. Рулевое управление, по заверениям, станет более «живым» и информативным.

Сердцем обновления станет гибридная силовая установка. Honda готовит следующую версию своей системы e:HEV на основе 2.0-литрового бензинового двигателя и пары электромоторов. Разработчики рассчитывают, что такая комбинация позволит снизить расход топлива примерно на 30% по сравнению с текущими гибридами. Мощность, вероятно, тоже вырастет, хотя точные цифры пока не раскрываются.

Ещё одной фишкой станет система Honda S+ Shift, которую впервые опробовали на новом концепте Prelude. Она программно имитирует переключения передач, меняя звук двигателя и характер подхвата. По сути, это попытка вернуть водителю то самое ощущение контроля, которое теряется в классических вариаторах.

Стремясь ускорить выход модели и сократить издержки, Honda активно использует унификацию. Около 60% компонентов нового Civic будут общими с другими моделями концерна – кроссоверами HR-V, CR-V и седаном Accord. Такой подход должен сделать производство эффективнее, а саму машину – потенциально доступнее на ключевых рынках.

Источник:  Carscoops
Лежнин Роман
Фото:Honda | Theottle
21.03.2026 
