#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Volkswagen Lavida 2026
24 января
В продажу поступил просторный и надежный седан Volkswagen всего за миллион
Volkswagen представил в Китае седан Lavida 2026...
Интерьер Huanghai N7
24 января
В России изменилась стоимость добротного внедорожника с японскими корнями
Цена Huanghai N7 в России выросла на 45 тысяч...
Toyota Land Cruiser 300
24 января
Стартовали продажи самой мощной версии Toyota Land Cruiser 300: подробности
В Восточной Европе будет продаваться гибридная...

Легендарный семейный минивэн Toyota получил крупнейшее обновление с 2013 года

Toyota представила обновлённую версию фургона HiAce 2026 года

Toyota анонсировала свежую версию HiAce для японского рынка, которая появится в продаже в феврале 2026 года. Несмотря на то, что в большинстве стран HiAce сменил поколение ещё в 2019 году, внутри Японии модель текущего поколения выпускается с 2004 года и сохраняет спрос. Новая версия – самое существенное обновление за последние десять лет.

Toyota HiAce 2026
Toyota HiAce 2026

Рекомендуем
Чего ждать от УАЗа Патриота — рейтинг частых поломок

Внешние изменения почти незаметны: в HiAce модернизировали светодиодные фары, использовав новую графику, но кузов и основные панели остались без изменений. Последняя крупная доработка внешности проходила в 2013 году – тогда фургон получил новый бампер, решётку радиатора и оптику.

Главный акцент обновления сделан на салоне. Каждая версия теперь оснащена 8-дюймовым сенсорным экраном медиасистемы с навигацией и камерой кругового обзора, а приборная панель стала цифровой с 7-дюймовым дисплеем. В комплектации Super GL теперь доступен подогрев передних кресел, а базовые версии получили возможность фиксировать заднюю дверь автоматически.

Интерьер Toyota HiAce 2026
Интерьер Toyota HiAce 2026

Список активных систем безопасности заметно расширили. Новый HiAce обзавёлся последней версией Toyota Safety Sense, куда входят адаптивный круиз-контроль с функцией замедления в поворотах, помощь при смене полосы, распознавание знаков и усовершенствованная система предотвращения столкновений с большим числом сценариев работы.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Под капотом изменений нет: линейка включает 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 158 лошадиных сил и крутящим моментом 182 Н·м, а также 2,8-литровый дизель на 149 сил с 300 Н·м крутящего момента. Оба мотора работают в паре с 6-скоростным «автоматом», доступны варианты с задним или полным приводом.

В Японии обновлённый HiAce поступит в продажу уже 2 февраля. Покупателям предложат несколько версий по цене от 18 до 30 тысяч долларов.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Carscoops
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 25
24.01.2026 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota Hiace

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв