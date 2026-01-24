Легендарный семейный минивэн Toyota получил крупнейшее обновление с 2013 года

Toyota представила обновлённую версию фургона HiAce 2026 года

Toyota анонсировала свежую версию HiAce для японского рынка, которая появится в продаже в феврале 2026 года. Несмотря на то, что в большинстве стран HiAce сменил поколение ещё в 2019 году, внутри Японии модель текущего поколения выпускается с 2004 года и сохраняет спрос. Новая версия – самое существенное обновление за последние десять лет.

Toyota HiAce 2026

Внешние изменения почти незаметны: в HiAce модернизировали светодиодные фары, использовав новую графику, но кузов и основные панели остались без изменений. Последняя крупная доработка внешности проходила в 2013 году – тогда фургон получил новый бампер, решётку радиатора и оптику.

Главный акцент обновления сделан на салоне. Каждая версия теперь оснащена 8-дюймовым сенсорным экраном медиасистемы с навигацией и камерой кругового обзора, а приборная панель стала цифровой с 7-дюймовым дисплеем. В комплектации Super GL теперь доступен подогрев передних кресел, а базовые версии получили возможность фиксировать заднюю дверь автоматически.

Интерьер Toyota HiAce 2026

Список активных систем безопасности заметно расширили. Новый HiAce обзавёлся последней версией Toyota Safety Sense, куда входят адаптивный круиз-контроль с функцией замедления в поворотах, помощь при смене полосы, распознавание знаков и усовершенствованная система предотвращения столкновений с большим числом сценариев работы.

Под капотом изменений нет: линейка включает 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 158 лошадиных сил и крутящим моментом 182 Н·м, а также 2,8-литровый дизель на 149 сил с 300 Н·м крутящего момента. Оба мотора работают в паре с 6-скоростным «автоматом», доступны варианты с задним или полным приводом.

В Японии обновлённый HiAce поступит в продажу уже 2 февраля. Покупателям предложат несколько версий по цене от 18 до 30 тысяч долларов.

