В России предложили отменить утильсбор

ЛДПР предложила отменить утилизационный сбор на машины до 2030 года

Партия ЛДПР подготовила законопроект, предлагающий приостановить взимание утилизационного сбора с автомобилей. Если инициативу примут, платить за утилизацию не придется вплоть до 1 января 2030 года.

Авторы документа считают, что такая мера должна повысить доступность машин и немного стабилизировать положение на отечественном авторынке. Как указано в пояснительной записке, цены на автомобили за последнее время ощутимо взлетели. Повлияло сразу несколько вещей: перестраивались логистические маршруты, выросли производственные расходы, рубль колебался, плюс подорожали обязательные платежи при выпуске и ввозе транспорта.

По мнению парламентариев, временная отмена утильсбора способна притормозить дальнейший рост цен и сделать покупку авто более реальной для граждан. Документ предполагает, что сбор не будут брать до 2030 года.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий высказался резко: «Утилизационный сбор превратился в очередной способ отъема денег у населения».

Ранее «За рулем» объяснил, как менялась стоимость автомобилей в последние месяцы.