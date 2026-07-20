Как изменились цены на автомобили в России

Эксперт Мосеев: прайс-листы Changan и UMO пополнились новыми комплектациями

Автомобильный эксперт Олег Мосеев, опираясь на данные CARgument, рассказал о том, что предыдущая неделя (13.07 — 17.07) прошла без изменений цен на новые машины, зато прайс-листы дистрибуторов пополнились новыми комплектациями .

Так, Changan добавил в прайс-лист версии 2026 года:

Changan CS35 Max. Комплектации Comfort / Комфорт, Luxe / Люкс и Techno / Техно 2026 года стоят на 50 000 рублей дороже аналогичных комплектаций 2025 года. Рост составил 1,8−1,9%.

UMO представил свою первую модель:

UMO 5. Стоимость комплектации Pro / Про 26PY E 204 AT1 FWD составляет 3 515 000 рублей, а комплектации Max / Макс 26PY E 204 AT1 FWD — 3 715 000 рублей.

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