Врач рассказала, чем болеют водители летом чаще всего

Эксперт Каткаева: как жара и кондиционер влияют на водителей

Летом организм тратит массу сил, чтобы не перегреться, а за рулем эта борьба становится еще опаснее – и для самого водителя, и для окружающих. О том, с какими рисками сталкивается человек в машине в жару, рассказала врач-терапевт и пульмонолог медицинского центра «СМ-Клиника» Гиляна Каткаева.

Что происходит с организмом, когда столбик термометра ползет вверх? Кровоток перераспределяется, сердечно-сосудистая система берет на себя колоссальную нагрузку. Итог – скачки давления, сбои ритма, а это напрямую бьет по вниманию и скорости реакции. Водители с гипертонией, ишемией, аритмией или сердечной недостаточностью должны быть начеку.

Собрались в дальнюю дорогу? Эксперт советует перед поездкой заглянуть к лечащему врачу. Нужно обсудить, сколько жидкости можно пить, и скорректировать дозы препаратов – некоторые из них могут усилить обезвоживание.

Почти в каждой современной машине есть климат-контроль, и тут ключевой момент – разница между температурой в салоне и на улице. Она не должна превышать 7-8 градусов. Причем поток охлажденного воздуха лучше направлять на лобовое стекло или в ноги, а не в лицо или тело.

Направляете кондиционер прямо на себя? В реальности это грозит локальными воспалениями вроде миозита или невралгии. Переохлаждение под кондиционером вообще коварно: может спровоцировать отит, синусит, пневмонию или обострить хронические болезни – бронхит и астму.

Желудочно-кишечный тракт тоже страдает. У водителей нередко обостряется гастрит, и виной всему – легкие перекусы и ледяная газировка на голодный желудок.

«В летнее время водителю необходимо соблюдать питьевой режим за рулем, так как обезвоживание и длительное статическое положение провоцирует варикозное расширение вен, и, как следствие, появляются боль и тяжесть в ногах», – резюмировала Каткаева.

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