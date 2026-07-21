Из–за дефицита бензина продажи гибридов в РФ взлетели: самые популярные модели

Продажи электромобилей и гибридов в РФ выросли на 83% на фоне дефицита топлива

Продажи электромобилей и гибридов в России резко пошли вверх.Согласно данным директора агентства « Автостат» Сергея Целикова, за последние три недели (с 29 июня по 19 июля) рынок таких авто прибавил 83% по сравнению со средними недельными показателями первой половины года.

Всего за этот период россияне купили 2144 подключаемых гибрида и 326 «чистых» электрокаров. Для сравнения: раньше в среднем за неделю уходило 1173 гибрида и 178 электромобилей – то есть цифры были почти вдвое скромнее.

По мнению эксперта, главная причина такого ажиотажа – проблемы с топливом. Именно дефицит бензина подстегнул интерес к машинам на электротяге. И статистика это теперь подтверждает.

Рекордная неделя

Целиков также обратил внимание на пиковые значения. Так, 29-я неделя стала абсолютным рекордом по продажам электромобилей – за нее реализовали 419 штук. А вот в сегменте гибридов вершину взяла 27-я неделя: тогда разошлось 2299 машин.

Кто в лидерах

Среди электрокаров за три недели лучше всего продавалась модель UMO 5 – ее купили 270 раз. На втором месте сразу два Avatr: одиннадцатая модель (159 штук) и двенадцатая (107 штук). Замыкают пятерку Changan Qiyuan Q05 (104 единицы) и Москвич 3е (45 экземпляров).

Что касается подключаемых гибридов, тут безоговорочный лидер – Geely EX5 EM-i с результатом 1734 автомобиля. Второе место у Evolute i-Space (1048 штук). Дальше идут с заметным отрывом Exeed Exlantix ET (563), Voyah Free (538) и GAC S7 (414).

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