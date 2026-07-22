На рынок выйдет крупный внедорожник с богатым оснащением и скромным расходом

Старт продаж нового внедорожника Geely Galaxy Cruiser 700 намечен на 24 июля

21 июля официально было объявлено: китайский внедорожник Geely Galaxy Cruiser 700 покажут публике уже через три дня – 24 июля. Информация поступила от представителей марки.

Размеры машины впечатляют: длина кузова достигает 5085 мм, ширина – почти 2 метра (1999 мм), а высота варьируется от 1895 до 1925 мм в зависимости от версии. Колесная база – стандартные для такого класса 2900 мм. Внутри – ровно пять посадочных мест. Что касается проходимости, стандартные углы въезда и съезда здесь равны 29 и 28 градусам соответственно.

Geely Galaxy Cruiser 700

Масса автомобиля тоже немалая: снаряженная, в зависимости от модификации, колеблется от 2405 до 2805 кг, а вот полная масса уже достигает 3305 кг.

Дизайн новинки отличается массивностью и современными решениями. В экстерьере – затемненные стойки кузова, вертикальные задние фонари, собранные в три секции, а также запасное колесо, закрепленное на двери багажника. Технически машина оснащена серьезно: на крыше установлен лидар, а в переднем бампере спрятан радар миллиметрового диапазона.

Интерьер Geely Galaxy Cruiser 700

Теперь о силовой установке. Cruiser 700 построен на базе параллельного гибрида. Сердце системы – 2,0-литровый турбомотор, который работает в паре с тремя электродвигателями. Совокупная отдача – 1129 лошадиных сил. Запас хода исключительно на электричестве, благодаря тяговой батарее емкостью 70 кВт·ч, составляет до 350 километров.

Пока непонятно, доберется ли этот гигант до российского рынка. В пресс-службе Geely на подобные вопросы традиционно отвечают: продуктовые планы не комментируем.

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