Какие машины надо покупать в 2026 году, чтобы заправляться без очередей

Топ-12 автомобилей, с которыми не придется стоять в очереди на АЗС

Пока на заправках с бензином неспокойно, на дизельное топливо жалоб почти нет. Тем, кто хочет минимизировать риски или и вовсе распрощаться с традиционным ДВС, есть что присмотреть.

Флагманские внедорожники и рамные модели

Флагманский внедорожник Haval H9 собирают в Тульской области. Под капотом – собственный 2,4-литровый турбодизель мощностью 184 л.с. (480 Нм). С ним работает 9-ступенчатая гидромеханика, которая держит обороты в зоне максимальной тяги. Расход в смешанном цикле – всего 9,1 литра на 100 км. Полный привод, раздатка, понижайка и блокировка заднего дифференциала есть в базе, а в версии Premium добавлена еще и передняя. Цены: от 4 799 000 до 5 299 000 рублей.

У следующей модели – Haval H5 – тоже рамная конструкция. Здесь установлен 2,0-литровый дизель на 150 л.с. (400 Нм), работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом и подключаемым полным приводом Part-time. Стоимость начинается от 4 049 000 рублей. В 2025 году дизель из линейки для новых машин убрали, но прошлогодние версии еще можно найти со скидками.

Новинки и пикапы 2026 года

В августе 2026 года ожидается старт продаж новинки – дизельного рамного внедорожника BAW 212. Он уже получил ОТТС. Автомобиль оснащается 2,0-литровым турбодизелем (166 л.с., 410 Нм) и 8-ступенчатым автоматом ZF. Полный привод, раздатка BorgWarner и понижающая передача делают его настоящим инструментом для бездорожья. Кузов на 71% состоит из высокопрочной стали, а в заводской антикоррозийной защите – около 200 оцинкованных элементов. Ориентировочная цена – 4 659 000 рублей.

Пикап JAC T9 уже добрался до дилеров. Мотор – 2,0 литра, 163 л.с., 410 Нм, 8-ступенчатый автомат и полный привод. Версия Urban с многорычажной задней подвеской стоит 3 689 000 рублей. Базовая Explore оценивается в 3,76 млн, но дилеры предлагают скидки до 600 тысяч. В оснащении – 6 подушек безопасности, люк, круговой обзор и большой медиаэкран.

BAIC BJ60 – рамный внедорожник с 48-вольтовой «мягкой» гибридной системой MHEV. Небольшой 10-киловаттный электромотор помогает дизелю (2,0 л, 163 л.с.) на старте, чуть экономя топливо. Коробка – 8-ступенчатый автомат ZF. В России модель продается в единственной комплектации «Эксклюзив» за 5,3 млн рублей. В нее входят адаптивный круиз-контроль, автоматическая парковка и трехзонный климат-контроль.

Отечественная сборка и пикапы

Пикап Sollers ST8 производят в Ульяновске на мощностях УАЗа – это лицензионная копия JAC T8. Под капотом 2,0-литровый турбодизель (136 л.с.) с чугунным блоком. Мотор и 6-ступенчатая механика – российского производства. Полный привод, раздатка, понижающая передача и блокировка заднего дифференциала. Клиренс – 210 мм, грузоподъемность – 900 кг. Цены: от 2 920 000 рублей за Optimum. Гарантия – 3 года или 150 тыс. км.

Младший пикап Sollers ST6 – локализованная версия JAC T6. Он комплектуется тем же дизелем и 6-ступенчатой механикой. В 2024 году продажи модели превысили 3,5 тысячи экземпляров.

УАЗ «Профи» наконец-то получил дизель. Речь о модификациях «Полуторка» и «4x4» с 2,0-литровым турбодизелем (136 л.с.) от JAC, который собирают в Елабуге. Коробка – 6-ступенчатая механика. Старт продаж намечен на третий квартал 2026 года. Цены пока не объявлены, но пилотные партии уже появились у дилеров по цене около 2,5 млн рублей.

Электрическая альтернатива

Первый отечественный электромобиль Lada e-Largus с глубоко локализованной батареей готовят к свободным продажам в 2026 году. Электромотор мощностью 163 л.с. и батарея на 61 кВт·ч обеспечивают до 420 км пробега. В оснащении – цифровая приборная панель, мультимедиа с сервисами Яндекса и селектор-шайба. Ожидаемая цена с учетом господдержки – около 3 млн рублей.

Электромобиль калининградской сборки « Амберавто А5» в ноябре 2025 года стал лидером российского рынка новых электрокаров с долей 25,2%. За 11 месяцев продано 1116 единиц. Дилерская сеть насчитывает 13 центров в 10 городах.

Еще один претендент – Umo 5, который собирают на заводе «Москвич». В июне 2026 года он стал лидером по продажам среди электрокаров (139 штук). Правда, почти все машины уходят в такси и каршеринг, но модель доступна и частникам. В 2026 году планируется выпустить более 3 тысяч таких авто.

Премиальный электрический кроссовер Avatr 11 официально поставляется в Россию через дистрибьютора. За первое полугодие 2026 года продано 405 автомобилей. Гарантия на батарею CATL, двигатель и контроллер – 8 лет или 160 000 км. Для российского рынка доступно фирменное мобильное приложение с дистанционным управлением.

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