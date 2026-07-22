Американская марка с богатой историей представила новый крупный седан

Представлен электроседан Buick L7 с запасом хода 700 км за 2,32 млн рублей

Компания Buick официально рассекретила тизер своего нового электрического седана L7, который в ближайшее время появится на китайском рынке. Самое интересное – стартовая цена машины составит примерно 200 тысяч юаней. Если пересчитать по текущему курсу, это около 2,32 млн рублей. Другими словами, электрокар будут продавать примерно по цене недавно представленной Lada Aura в России, хотя по уровню оснащения это абсолютно разные миры.

Внешне электрическая версия ничем не отличается от гибридного собрата. По сути, производитель использует унифицированный кузов, так что техническая начинка у обеих модификаций, скорее всего, будет общей. А она, между прочим, внушительная: в салоне установлен 15,6-дюймовый тачскрин, кресла отделаны кожей, есть сразу две беспроводные зарядки для гаджетов, цифровая панель приборов на 10,25 дюйма и даже 50-дюймовый проекционный экран на лобовом стекле.

Отдельного внимания заслуживает система автономного управления, которую для Buick разработала компания Momenta. Она позволяет машине самостоятельно передвигаться по городу и трассам – то есть это практически полноценный автопилот второго уровня.

Buick L7

Технические характеристики электрического Buick L7 уже официально зарегистрированы в китайском Министерстве промышленности и информатизации. Габариты автомобиля по-настоящему крупные: 5032 мм в длину, 1952 мм в ширину и 1499 мм в высоту. Колесная база, от которой напрямую зависит пространство в салоне, составляет ровно 3000 мм.

Под капотом у новинки установлен единственный электродвигатель. Его отдача достигает 383 лошадиных сил – более чем достаточно для комфортных обгонов. Максимальная скорость, как и положено современному электромобилю, ограничена электроникой на отметке 220 км/ч. Что касается запаса хода, то здесь используются батареи от знаменитого поставщика CATL. Производитель заявляет, что на одной зарядке седан сможет преодолеть до 700 километров.

Продажи новинки на китайском рынке стартуют уже в третьем квартале этого года.

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