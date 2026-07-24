Так будет выглядеть совершенно новый Крузак: внедорожник засветился на фото

Директор Toyota Europe показал новый электрокроссовер Land Cruiser

Легендарное семейство Toyota Land Cruiser готовится к серьезному обновлению – компания выпустит новую модель с куда более спортивной внешностью, электрической силовой установкой и, вполне возможно, откажется от рамной конструкции.

Новый электрокроссовер Toyota Land Cruiser

Фотографиями будущей новинки поделился в соцсетях Андреа Карлуччи, директор по маркетингу Toyota в Европе. Судя по снимку, речь идет о среднеразмерном автомобиле с приземистым силуэтом, обтекаемыми формами и покатой крышей – классический формат спорткроссоверов. При этом новинка все равно останется частью внедорожного семейства, так что серьезный «офф-роуд»-потенциал ей почти наверняка обеспечат.

О дизайнерских решениях можно судить по концепту Land Cruiser Se, который японцы показывали еще в октябре 2023 года на Tokyo Motor Show. Шоу-кар, кстати, уже зарезервировали под электрическую силовую установку. Официальных характеристик у него нет, но инсайдеры поговаривают об отдаче около 500 л.с. и полном приводе за счет двух электромоторов.

Еще одна важная деталь концепта – несущий кузов вместо классической рамы. Такой ход призван снизить массу, улучшить плавность хода и сделать поведение авто на асфальте куда более собранным. Кстати, Land Cruiser Se – трехрядный: посадка по схеме 2+3+2.

По слухам, серийную версию построят на глобальной модульной платформе TNGA, а собирать ее, скорее всего, будут на заводе Toyota в американском штате Кентукки. Правда, когда именно новинка доберется до рынка, пока не уточняется.

Ранее «За рулем» подробно разобрал отличия нового поколения рамного внедорожника.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://www.google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив



Готово – остаемся на связи!