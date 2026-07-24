Выбираем лучшие щетки стеклоочистителя!

Стартовало голосование в номинации «Щетки стеклоочистителя» в рамках премии Бренд года «За рулем»

Внимание, друзья! Сегодня стартует голосование в номинации «Щетки стеклоочистителя», которое проходит в рамках премии потребительского доверия «За рулем» – победителей здесь определяют наши читатели и подписчики.

Согласитесь, очень трудно выбрать качественные «дворники» для своего автомобиля, когда на рынке такое изобилие. Премия Бренд года «За рулем» призвана помочь в этом вопросе, собрав мнения десятков тысяч автовладельцев, которые уже попробовали разные автотовары и точно знают, какой лучше.

Переходите по ссылке, отмечайте трех претендентов на победу в номинации «Щетки стеклоочистителя» либо добавляйте свой собственный вариант в разделе «Другое», чтобы ваши коллеги-автомобилисты могли сделать правильный выбор.

Списки финалистов обнародуем уже в августе, на выставке «ИнтерАвтоМеханика».

А лонг-листы на ваш суд предоставил наш аналитический партнер, компания РОМИР, на основе аналитики продаж автокомпонентов по всей России.

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