Все места боковые, пассажиры спят в «ящиках»: РЖД представили новый вагон

РЖД представили концепт плацкартного вагона на 56 мест с капсулами, как в Китае

РЖД продолжает искать баланс между вместительностью поездов и комфортом пассажиров. Очередной концепт, показанный в Москве, вызвал споры: в нем все спальные места – боковые, а люди размещаются в индивидуальных «капсулах», напоминающих ящики из китайских скоростных составов.

Надо признать: последние несколько лет журналисты то и дело показывают разные варианты обновленных плацкартов, что многих путает. На деле РЖД продолжает закупать и обычные плацкартные вагоны у Тверского вагоностроительного завода. Они сохраняют привычную планировку, хотя теперь оснащены розетками, USB-разъемами, кондиционерами и биотуалетами с душевыми. Такие вагоны выпускают сцепами по два – их обслуживает одна бригада проводников.

Параллельно в Тамбове занимаются переделкой старых вагонов: из них вынимают все содержимое и монтируют современные отсеки со шторками и столиками на уровне вторых полок. В отличие от концептов, это уже серийная продукция.

Что предлагают в новых концептах

У РЖД и производителей есть несколько идей, как сохранить вместительность классического плацкарта (54 места), но сделать его удобнее. Всего рассматривают три варианта компоновки: классическая с дополнительным шкафом-колонной у окна, расположение всех полок вдоль прохода и «елочкой» – под углом.

Первый вариант уже существует: вагон со шкафом-колонной долго показывали на вокзалах, а затем даже собрали опытный образец. Правда, он подвергся критике – пассажирам не понравилось, что багаж некуда деть, а на нижние полки приходилось забираться ползком.

Зачем копировать китайский опыт

Новый концепт явно вдохновлен китайскими скоростными поездами. В таких вагонах все спальные места идут вдоль вагона – как боковые полки в плацкарте, но длиннее, потому что ноги убираются в специальный «ящик», который одновременно служит столиком для соседа. Места расположены со смещением друг относительно друга, а в центре остается свободный проход.

Вагон рассчитан на 56 индивидуальных мест-капсул. У каждой есть шторка, столик с углублением под стаканы, светильник и USB-розетка. Багаж предлагается хранить под нижней капсулой или на стеллаже при входе. Проход по вагону – сквозной, без тамбуров. На верхние полки ведет лесенка, а пространство над ними позволяет не только лежать, но и сидеть.

Как объяснил заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов, концепт делали совместно с пассажирами и конструкторами. Теперь его ждут доработки, прежде чем воплотить в металле. Предполагают, что такие вагоны будут востребованы на скоростных маршрутах, где поезд идет на большое расстояние, а пассажиры сменяют друг друга в пути.

У каждого варианта находятся как сторонники, так и противники. Автор заметки, оценивая новинку, отмечает: для одиночной поездки на 12-15 часов такой вагон кажется неплохим. А вот для дальних маршрутов или поездки с семьей он выбрал бы традиционный плацкарт. РЖД пока продолжает собирать отзывы, чтобы доработать концепт перед массовым выпуском.

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